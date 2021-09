Juntos por el Cambio logra mayoría de votos en 16 distritos del país

lunes 13 de septiembre de 2021 | 6:06hs.

El Frente Juntos por el Cambio logró cosechar la mayor cantidad de votos en 16 provincias argentinas durante estas primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso), mientras que el Frente de Todos lo consiguió en cinco y en tres distritos los provincialismo se mantuvieron como las fuerzas más votadas.



Al cierre de esta edición, la oposición nacional, que a nivel país sumó alrededor del 41%, se imponía en distritos como Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta, Chaco, San Luis, La Pampa y Jujuy.



Mientras, el Frente de Todos, con aproximadamente el 31% en total, era la fuerza con más sufragios a favor en Formosa, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.



Por su parte, en Santiago del Estero, Neuquén y Río Negro se imponían fuerzas provinciales.



La madre de todas las batallas fue la provincia de Buenos Aires, donde Juntos por el Cambio le sacaba hasta anoche cinco puntos de diferencia en la suma de sus dos candidatos, Diego Santilli y Facundo Manes, a la candidata del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz. Pero también fue importante el triunfo de esta fuerza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).



Vidal y sus agradecimientos

La primera en tomar la palabra en Juntos por el Cambio fue la ahora candidata a diputada nacional por Caba y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien agradeció el respaldo del ex presidente Mauricio Macri a su campaña rumbo en estas Paso y aseguró que Juntos por el Cambio “va defender mejor sus valores y convicciones” de cara a las legislativas generales del 14 de noviembre.



“Juntos podemos más”, enfatizó Vidal, en el mensaje que brindó poco después de las 22 en el búnker que la lista Juntos instaló en el complejo de Costa Salguero, Vidal también agradeció a Patricia Bullrich y a Maxi Ferraro, “porque ellos entendieron que nuestra mayor fortaleza es la unidad en los valores”, afirmó.



“Vamos a defender mejor nuestros valores y convicciones porque juntos podemos más”, aseveró la ex gobernadora que compartió escenario con sus rivales en la interna de JxC, Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein, y afirmó: “Estamos emitiendo un basta atronador al atropello y al abuso”.



Los ganadores de PBA

El otro gran triunfo de Juntos por el Cambio fue en la provincia de Buenos Aires (PBA). Allí, las dos cabezas de lista, que se enfrentaron en una interna que terminó arrastrando una cantidad de votos que parecía impensada, se mostraron juntos poco después de cerrada la elección. Diego Santilli y Facundo Manes se comprometieron allí a trabajar juntos para la elección de noviembre.



Los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires ratificaron su compromiso de trabajar “en conjunto y unidos” para intentar ganarle al Frente de Todos en las elecciones del 14 de noviembre.



Ambos candidatos formularon declaraciones en el búnker que comparten en La Plata donde Santilli dijo que “cada uno de nosotros expresó su deseo sobre la provincia y el país que queríamos” y agregó que tanto él como su adversario Manes recorrieron durante la campaña rumbo a las Paso “toda la provincia a lo largo y ancho con propuestas e ideas”.



“Los que estamos aquí compartimos valores de educación, trabajo, seguridad y conocimiento, valores que nos permiten crecer, desarrollarnos y alcanzar un horizonte mejor”, planteó Santilli.



“Con Facundo vamos a seguir trabajando para que el 14 de noviembre podamos construir un futuro mejor, potenciar tus ideas, desarrollar tus sueños, entendiéndote y construyendo una provincia mejor”, afirmó dirigiéndose al electorado.



En tanto, Manes expresó que “todos juntos le vamos a ganar al kirchnerismo en 2023” y señaló que en JxC “estamos todos de acuerdo en el trazado grueso de la república que queremos, y vamos a trabajar juntos”.



“Queremos la misma república. Estamos acá para ampliar la coalición, porque una coalición necesita diferentes identidades”, agregó Manes.



Luego, planteó que “cada papelito (por los votos) es para nosotros una madre que se levanta cada mañana con el propósito de alimentar a su hijo, un comerciante que debió cerrar su comercio en la pandemia, una enfermera que dio la vida, un joven que no se quiere ir del país, un anciano que antes de morir quiere ver la Argentina encaminada hacia el futuro”.