En la interna del Frente de Todos se impuso la lista de Isaac Lenguaza

Uno de los espacios que dirimió ayer candidaturas fue el del Frente de Todos, que a nivel provincial logró el 17,73% -un total de más de 107.000 votos al cierre de esta edición- y se consolidó como la tercera fuerza.



En este sentido, la lista Popular Agrario y Social (Pays) liderada por Isaac Lenguaza fue la que ganó la interna con más de 41.266 votos. En segundo lugar quedó la lista Tierra, Techo y Trabajo, con Graciela De Melo al frente, y obtuvo un promedio de 34.103 votos, mientras que la lista Celeste y Blanca, con Javier Gortari al frente, cosechó un 31.078 votos según los datos oficiales del escrutinio provisorio.



De esta manera, Lenguaza será quien representará al Frente de Todos en Misiones, en los comicios del próximo 14 de noviembre, cuando se definan las tres bancas en juego.



Tras conocerse los resultados, el legislador provincial comentó en diálogo con El Territorio que “hubo un fuerte trabajo militando, se trabajó y se da inicio a un nuevo período del Pays. Volvimos a los orígenes y llegamos a recuperar muchos de los referentes del espacio. Eso nos impulsó a llevar una campaña con mucha alegría”.



Asimismo, destacó que se logró una buena elección del Pays en diversos municipios del Alto Uruguay, como también en Leandro N. Alem y Puerto Iguazú donde “la lista obtuvo un buen caudal de votos, donde antes no teníamos mucha participación del espacio”.



“Es un gran desafío y hay muchas posibilidades. Ahora se definió quién va a encabezar la lista, con un resultado que hay que respetar”, manifestó.



Y al mismo tiempo reiteró que desde hoy “se trabajará en la campaña para el 14 de noviembre”, con un diálogo constante con los demás precandidatos por el espacio.



De esta manera, la lista del Frente de Todos quedará conformada por Lenguaza y De Melo en segundo lugar. La tercera ubicación quedará se definirá en las próximas horas.



Al momento de sufragar

En la víspera, los precandidatos del espacio se mostraron expectantes con la votación al momento de sufragar.



El primero de ellos fue Lenguaza, que votó en la Escuela José Manuel Estrada, en Posadas. Allí destacó el clima de la jornada y consideró: “Estamos muy contentos por el buen clima, que permitirá a nuestros votantes del interior salir de sus colonias sin ningún inconveniente”.



“Más que nunca está el poder del ciudadano, sobre todo en estas Paso, de ubicar a quienes serán los candidatos para noviembre”, enfatizó



Al mismo tiempo, destacó el nivel de participación sobre todo en las primeras horas.



Luego fue el turno de Graciela De Melo, de la lista Tierra, Techo y Trabajo, que votó en la Escuela 250, también de la capital provincial.



“Estamos felices por celebrar un día democrático, por suerte un lindo día. Estamos muy contentos con toda la militancia de los movimientos populares, que sin ningún peso están fiscalizando en cada punto de la provincia, es un orgullo enorme”, manifestó en diálogo con Radioactiva 100.7.



En tanto, Javier Gortari, precandidato por la lista Celeste y Blanca, señaló durante la previa de su voto que “hay mucho entusiasmo por completar una jornada democrática de la mejor manera. Lo más importante es que la gente participe porque le da solidez a la democracia. Todos somos parte de la sociedad, una parte de nuestro protagonismo pasa por la decisión electoral y lo mejor que nos puede pasar es que la gente nos diga qué rumbo tomar”.



Resumen tranquilo

Una vez cerrada la votación en el país, el recuento de votos trajo consigo un balance de la jornada que los candidatos resumieron y coincidieron en un término: tranquilo



En diálogo con El Territorio, los postulantes expresaron sus sensaciones e hicieron un resumen de cómo concluyó la jornada electoral luego de las 18, cuando cerraron los centros de votación de las Paso.



Lenguaza contó: “Estuve verificando la situación en Posadas, Garupá y Candelaria. Fue una jornada tranquila dentro de todo, ya que no se vivieron situaciones clásicas que suelen ocurrir en otras elecciones como lo son los robos de votos, esta vez no pasó. Las boletas se lograron reponer inmediatamente y con absoluta normalidad”.



Indicó que el único inconveniente que se registró en algunas escuelas del interior provincial fue que no se permitió el ingreso de los fiscales generales por informaciones erróneas en las escuelas, que se solucionó una vez que se comunicaron con la Secretaría Electoral para notificar la situación.



También describió que “durante todo el día seguí trabajando, viendo cómo estaba la situación en cada una de las escuelas, de ver que todo esté en orden”.



“No se descansó en ningún momento, las jornadas de elecciones son así, de mucho trabajo y de seguir cómo está la votación en toda la provincia”, señaló Lenguaza.



Por su parte, Gortari precisó que “ha sido una jornada intensa, con mucho movimiento sobre todo al comienzo de la jornada electoral con la movilización para distribuir a los fiscales, luego con la logística al mediodía con los controles. Pero la verdad es que estuvo muy tranquilo, no pasó nada, fue un día extraordinario”.



Además, también contó que fue un momento muy especial ya que fue la primera vez que participa de una elección partidaria.



“Fue una novedad para mi entorno y la idea de acompañar al Frente de Todos trascendió lo personal para pensar en una proyección más colectiva para el país”, dijo.



Al mismo tiempo, también contó que acompañó a toda su familia a votar. “Tengo dos hijos que viven en Buenos Aires y que vinieron desde allí para votar y estar en este momento”, detalló al respecto.



De Melo, con extensa trayectoria en la política misionera, vivió la jornada en la chacra 101, su barrio. “En lo personal fue muy satisfactoria y muy fortalecida porque fue demasiada la demostración de apoyo de los compañeros que estuvieron trabajando, fiscalizando, con muchos mensajes. Me lo pasé laburando con los compañeros acompañando todo el proceso electoral. Tenemos que festejar un día más de democracia en Misiones”, precisó.



Como cábala, decidió aguardar los resultados en su barrio, con su gente.

En cifras

17,73% El porcentaje de votos que logró el Frente de Todos en Misiones. El espacio en total obtuvo más de 107 mil votos según los datos oficiales.