Hallaron con vida al remisero Aghelin en Jardín América

lunes 13 de septiembre de 2021 | 6:03hs.

Víctor Aghelin, el remisero desaparecido hace una semana en Jardín América, fue hallado con vida ayer por la noche en la localidad. Según pudo saber El Territorio, estaba en Colonia Flora, de ese municipio.



Se detalló que Víctor estaba en una casa y que los efectivos locales lo llevaron al hospital local para que el médico de guardia le realice los exámenes de rigor.



El hombre en primera instancia no dio ningún tipo de explicación de lo que pasó en estos siete días de ausencia. Ayer a la noche no habían trascendido mayores detalles sobre el operativo y las circunstancias de su hallazgo.



Denuncia y operativo

El trabajador al volante nunca volvió luego de su turno nocturno el último domingo por la madrugada, por lo que su hija se preocupó e hizo la correspondiente denuncia.



También aportó una serie de datos que sustentaban su miedo: su padre había sido amenazado y sus compañeros le dijeron que esa noche habían ido a buscarle tres desconocidos a la remiseria.



“Ellos preguntaban si él -por Aghelin- se encontraba ahí presente y no estaba. Incluso, uno de ellos, el que estaba atrás en el auto, nos miró con una cara de enojado. Un rostro de malvado tenía”, dijo uno de sus compañeros.



Según la reconstrucción de los pesquisas, los compañeros de trabajo le avisaron a Aghelin que estas personas lo estaban buscando y como consecuencia de ello el remisero decidió dejar su auto en un taller ante el temor de que le hagan daño a su herramienta de trabajo.



Se cree que Aghelin también se enteró de que cerca de su casa había otras personas esperándolo, por lo que se fue a la casa de su madre, pero jamás llegó. Desde ese momento, personal de diversas dependencias de la Unidad Regional IX se abocaron a su búsqueda.



Los rastrillajes comenzaron por Jardín América, pero luego se extendieron a varias localidades aledañas, como Santo Pipó, Gobernador Roca y Aristóbulo del Valle.



Las pistas de peso surgieron recién el jueves, cuando los compañeros de trabajo del hombre encontraron su billetera, una gorra y algunos papeles suyos en una zanja ubicada a unas cinco cuadras de la casa de la madre del desaparecido.



El viernes se viralizó un audio de WhatsApp en el que se afirmaba que se había encontrado un cadáver que se correspondía con el del remisero, en lo que fue el penúltimo capitulo del operativo.



El contenido del audio fue desmentido por la Unidad Regional IX e incluso las fuentes intervinientes añadieron que se investigará el origen de la fake news y una vez localizado al responsable se le notificará de lo sucedido a la Justicia Penal para que determine los pasos a seguir.