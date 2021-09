Baja concurrencia de adolescentes en las mesas de Eldorado

lunes 13 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

La jornada electoral en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) se realizó bajo estricto protocolo sanitario por la pandemia de Covid-19 en todas las escuelas de la ciudad de Eldorado. Lo particular de estas elecciones es que los portones de los establecimientos escolares permanecieron cerrados para los electores, a diferencia de los comicios provinciales del 6 de junio. Esta vez los votantes debieron hacer fila en la vereda y únicamente ingresaban con autorización de las fuerzas de seguridad.



De la participación en la contienda, llamó la atención que en el 97% de las mesas no hubo voto de los adolescentes de 16 y 17 años.



Sin dudas, el derecho legítimo que tienen todos los ciudadanos de ir a votar a quienes los representarán es muy importante y cobra aún más relevancia para quienes tienen algún impedimento físico, como Juana Evangelina Cerdan de 60 años



A paso muy lento y ayudada por un bastón ortopédico, la mujer no quiso faltar a la votación y se acercó hasta la Escuela 468 ‘Juana Manso’, de Eldorado, a emitir su voto.



En diálogo con El Territorio, señaló: “A pesar de mi edad y andar lento, vengo porque quiero demostrar a los jóvenes que tenemos que acercarnos a votar cual fuere la situación, si podemos movernos hay que venir a votar”.



Por otra parte, María Belaver, de 58 años, llegó en su silla de ruedas acompañada por su hijo.



“Hace 21 años en un accidente laboral perdí mis dos piernas. Pero para mí este es un día tan especial, elegir al diputado que me va a representar. No hay excusa para no venir, así que me trajo mí hijo y estoy feliz de poder votar”, contó la mujer.



Rubén Agüero fue uno de los votantes que por un impedimento físico sufragó desde el vehículo que lo transportó hasta la Escuela de Comercio 19.



Su cuñado Hugo Acosta, quien llevó a Rubén, comentó: “Hace diez días le amputaron una pierna por su problema de diabetes, hoy temprano me dijo que eso no sería un impedimento para votar. Llegué a la escuela pregunté cómo podíamos hacer para que vote y una mujer policía le acercó la urna hasta nuestro auto. La verdad, muchos no entienden la importancia del voto y admiro la voluntad de mí cuñado para pedir que lo traiga a votar”.