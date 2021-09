Tramitaron 2.076 constancias por no votar en Puerto Iguazú

lunes 13 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

En la Ciudad de las Cataratas los comicios se llevaron adelante sin sobresaltos y con total normalidad, aunque la concurrencia fue mucho menor a las elecciones provinciales, del 6 de junio, cuando la participación fue del 58%.



Por su parte, en las diferentes comisarías de la Unidad Regional V (que contempla Iguazú, Wanda, Puerto Esperanza, Puerto Libertad y Andresito) cerca de 2076 personas solicitaron la constancia del no voto para realizar la posterior justificación ante la Cámara Nacional Electoral. La mayoría de quienes fueron a realizar ese trámite eran turistas, que estando lejos de su domicilio al momento de la contienda electoral, deben justificar su inasistencia y así quedar exceptuados de la multa. Mientras que en toda la provincia el número asciende a 5.000 ciudadanos que justificaron que no pudieron sufragar.



Tal como en las escuelas, no se registraron filas en las comisarías. Con respeto a las demoras, fueron de tan sólo unos minutos, aunque se emitieron constancias durante toda la jornada de forma espaciada. Se intensificó el movimiento durante las últimas horas de la jornada electoral, cuando los turistas regresaron de las excursiones.



Carlos, de 72 años de edad, en diálogo con El Territorio sostuvo: “Vengo porque si estuviera en La Pampa iría a votar porque es mi derecho. Es la primera vez que no voto, pero es porque adquirirnos los pasajes con mucha anticipación y cuando definieron la fecha ya lo tenía pago. Llegamos el viernes y me voy el miércoles recién”.



La cantidad de constancias emitidas en la jornada fue mucho menor a los números registrados en las elecciones nacionales de 2019, en agosto de ese año cuando se celebraron las Paso se registraron 2.700 constancias.



En lo que respecta al turismo, las actividades se desarrollaron normalmente y el Parque Nacional Iguazú recibió 1.402 visitas.

Hoy, parques abiertos

A raíz de la celebración de las elecciones Paso, se cerró el ingreso de los parques provinciales.



Entre los espacios turísticos que no abrieron sus puertas a los visitantes estuvieron el Parque Temático de la Cruz de Santa Ana, el Parque Saltos Moconá, en San Pedro y El Soberbio, la Reducción Jesuítica de San Ignacio Miní y el Parque Provincial Salto Encantado.



La atención se retomará de forma habitual hoy, informaron los encargados de esos espacios protegidos.