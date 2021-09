Jornada sin incidentes y un mensaje a favor de la vacuna anticovid

lunes 13 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

La fiesta de la democracia estuvo marcada por los protocolos sanitarios para evitar contagios por coronavirus tanto en el comienzo de la contienda electoral como en su desarrollo en los distintos establecimientos educativos de Posadas.



Varios fueron los ciudadanos que se acercaron a las urnas ni bien abrieron las escuelas para emitir su voto en estas primarias abiertas simultáneas y obligatorias(Paso).



Para Misiones, en tanto, no fue su primera experiencia de votar en contexto de pandemia, dado que la población ya fue a las urnas el 6 de junio para elegir diputados provinciales y concejales



Sin largas filas y con personal de seguridad presente fue llevándose a cabo la jornada, tras la cual se conocerán los candidatos a diputados nacionales y senadores que competirán el próximo 14 de noviembre.



Con guantes, alcohol en gel en manos y con su propia birome fue a sufragar Margarita Villalba, docente jubilada, quien remarcó a El Territorio la importancia de que todos los ciudadanos acudan a cumplir con el acto democrático.



“Siempre vengo muy temprano para poder votar tranquila. Me gusta la democracia, la disfruto y espero que nunca se suspendan las elecciones”, comentó.



Además explicó que vivió este contexto de pandemia con sumo cuidado por ser paciente de riesgo al ser adulta mayor: “Ya estoy vacunada y mi familia también. Veo mucha conciencia por parte de la gente, siempre tratamos de cumplir con todos los protocolos, tengo mi burbuja en la familia y no asisto a grandes reuniones para evitar todo tipo de contagios”.



En cuanto a la realización de los comicios dijo haberse informado de las propuestas: “Espero que gane el mejor para todos los misioneros. Yo que fui docente casi 30 años veo que la gente participa más y se informa para emitir su voto, pero pienso que ya no deben existir más las urnas, debe ser todo electrónico para que sea todo más fácil”.



Con una militancia desde los 15 años de edad, Marcelina Aquino, de 82 años, también sostuvo: “Siempre es importante asistir, nosotros somos quienes debemos hacer a la democracia. Siempre vengo acompañada de mi familia ya que nos fuimos informando de las propuestas y espero que se limpie un poco el país”.



Además recalcó que extraña vivir dentro del ámbito político, “siento que cambió mucho, mejoró, siento que ahora hay más respeto y menos corrupción”.



“Los jóvenes tienen que venir a votar, es importante para su futuro, deben conocer sobre todo para poder tomar la mejor decisión”, acentuó Jorge Páez, quien es paciente diabético y resaltó que todo deben vacunarse contra el Covid y seguir el cuidado entre todos.



Por otra parte, otros de los grandes protagonistas fueron los agentes sanitarios, quienes cumplieron una función de vital importancia en cada una de las elecciones.



“Fuimos organizando la entrada de los presidentes de mesas y fiscales para ubicarlos en las distintas mesas. No tuvimos demoras afortunadamente, sin filas ni aglomeraciones de personas ya que se cumplieron todos los protocolos vigentes”, aclaró Valeria Rodríguez, personal sanitario.



Cada uno de los actores que componen la realización de los comicios enfatizaron que esperaron con muchas expectativas este 12 de septiembre, esperando lograr una mayor participación en comparación con las elecciones del pasado 6 de junio.