Chicho Grimaldi hizo podio y se mantiene en la pelea

lunes 13 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

El posadeño Francesco “Chicho” Grimaldi se ubicó en la tercera posición en la final de la octava fecha de la Rotax Bue que se disputó en el Kartódromo Rubén Luis Di Palma de Ciudad Evita. Por su parte, la misionera Mairu Herrera Ahuad llegó en la novena posición.



La jornada comenzó con la clasificación que vio al misionero ubicado en la quinta posición. En a primera manga Grimaldi pudo remontar dos puestos y llegar tercero. En la segunda manga el misionero volvía a ser tercero y así largaba la final tercero.



En la competencia final, la fila de Grimaldi no largó bien y se escaparon los punteros. Sin bien el posadeño intentó remontar la ventaja que sacaron los líderes fue irrecuperable por lo que Chicho se tuvo que conformar con el tercer puesto.



“Clasificamos quinto a una décima del primero, fue muy ajustada, porque quedamos varios en esa décima. En las mangas pudimos remontar y terminar tercero y largamos la final tercero pero no movimos bien y los punteros se escaparon. Después me enredé y ya cuando los fui a buscar a los punteros me hicieron una luz de ventaja que no los pude alcanzar”, explicó Grimaldi.



Por su parte, Herrera Ahuad comenzó el día con la clasificación y se ubicó en la 11° posición. En las mangas Mairu tuvo un transito complicando abandonando en la primera y llegando 11 en la segunda. Desde el fondo del pelotón de la final, la posadeña fue avanzando y vio la bandera a cuadros en la novena posición, ubicándose nuevamente dentro del top diez de la competitiva Rotax Bue.



Luego de 8 fechas Mairu se ubica en la séptima posición del campeonato con 201,75 unidades.



El próximo evento, último del campeonato, será disputará el 2 y 3 de octubre en el Kartódromo de Buenos Aires, cuando se disputen las fechas 9 y 10, cierre de la temporada.