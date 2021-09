Buen susto

lunes 13 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

La “guerra” fue declarada el 18 de julio pasado, en Silverstone, con un accidente del que se habló durante semanas. Y ahora Max Verstappen y Lewis Hamilton le agregaron combustible a la hoguera que calienta la lucha por el título de la Fórmula 1, con otro choque en el GP de Monza que los dejó afuera de la carrera a ambos.



En una carrera en la que el histórico equipo de McLaren volvió a ganar después de nueve años, con el triunfo del australiano Daniel Ricciardo, nadie parece estar muy pendiente de ese suceso. Las miradas, la atención y la tensión está puesta sobre el duelo del año.



La sanción

La FIA, por lo pronto, ya determinó que el culpable de la maniobra fue el neerlandés Verstappen y por eso será sancionado en la próxima carrera, el 29 de septiembre próximo, en el GP de Rusia, en el circuito de Sochi. Allí, luego de realizarse la clasificación, el piloto de Red Bull perderá tres lugares en la grilla.



En la vuelta 25, Verstappen cayó al décimo lugar tras su paso por boxes, que se demoró más de lo habitual. Y en la siguiente también tuvo dificultades Hamilton, que perdió algunos segundos en la detención para cambiar neumáticos. La tensión se podía sentir en el mismo momento en el que el Mercedes Benz del campeón del mundo salió disparado desde la calle del pit stop.



En la salida de los boxes Hamilton se cruzó con Lando Norris y no pudo ofrecer demasiada resistencia. El McLaren Lo superó por afuera. Pero detrás de él venía Verstappen. El británico no estaba dispuesto a ceder el lugar; ninguno quiso levantar para dejarle al otro la cuerda en el giro a la derecha. Tras un pequeño salto del Red Bull en el pianito, la rueda trasera derecha tocó la izquierda de Hamilton. El auto se montó sobre el Mercedes y el halo protector salvó al británico (el lateral del auto del holandés golpeó a centímetros de la cabeza del campeón del mundo).



Con los dos autos en la zona de leca, Verstappen fue el primero en bajarse. Pasó por el costado izquierdo del vehículo de Hamilton y apenas miró hacia el costado. Siguió de largo, con visible desagrado, rumbo a los boxes.



“Me ha sacado!”, exclamó Hamilton por la radio del equipo. Y después agregó: “Estoy un poco dolorido en el cuello para ser sincero, ya que él aterrizó en mi cabeza. Pero voy a estar bien. Agradezco mucho tener el halo, porque si no estaría en peor posición’’.



El campeonato de pilotos está más caliente que nunca. La guerra entre Verstappen (226,5 puntos) y Hamilton (221,5) encendió una rivalidad de alto voltaje, como hace tiempo que no ocurría en la Fórmula 1.