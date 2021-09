¿Quiénes se benefician del negacionismo vacunal? (fragmento)

lunes 13 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Por Francesc Xavier Bosch José Profesor asociado a los Estudios de Ciencias de la Salud-Universitat Oberta de Catalunya

Para The Conversation

Hay aspectos poco investigados del negocio de la antivacunación que convendría sacar a la luz. Concretamente, destacan cuatro:



Venta de tratamientos alternativos: Vender “crecepelo” es una estafa ancestral que sufren y en la que participan muchos ciudadanos. Negar el efecto de las vacunas para recomendar un “crecepelo” (o tomar lejía, plantas medicinales, ozono…) acerca la estafa a la condición de delito en el que la salud y la vida del sujeto están doblemente en riesgo. En riesgo por no acceder a tratamientos científicamente comprobados, aunque sean solo parcialmente eficaces. Y en riesgo por proponer pseudotratamientos que no pueden demostrar ni eficacia ni seguridad y, en algunos casos son directamente, tóxicos. Las páginas de referencia de los movimientos antivacunas están llenas de opciones y ofertas de venta directa (sin control sanitario ni prescripción médica) de pseudotratamientos para casi todas las dolencias conocidas o por conocer.



Compensaciones millonarias: La industria del tabaco compensó durante años a los fumadores que desarrollaban algún tipo de cáncer fuertemente asociado al consumo de cigarrillos (pulmón, laringe, esófago, vejiga). Se basaban, en gran parte, en la falta de información al consumidor sobre el riesgo que corrían al fumar. Al principio, este argumento generó compensaciones millonarias, hasta que llegó un momento en que resultaba imposible defender frente a un tribunal que algún ciudadano no supiera ni hubiese oído hablar del riesgo de fumar y alegara falta de información o engaño.



Reclamar efectos secundarios graves atribuyéndolos a la vacunación Covid-19 (o a cualquier otra vacuna) sigue esta línea de razonamiento con argumentos diversos: investigación insuficiente, introducción prematura, riesgos potenciales aún no observados, intereses comerciales… Es más, forma parte de la escenografía de la medicina comercializada y defensiva dominante en algunos países.



Este ruido de fondo oscurece y complica la interpretación de los efectos secundarios genuinos que puedan ocurrir con la vacunación. Entre ellos, los raros casos de trombosis atribuidos a la vacunación Covid-19. Además, tiene un efecto negativo considerable en la opinión de la población general y en la disposición colectiva a vacunarse.



La información sobre seguridad es esencial para defender la vacunación, nadie lo discute. Pero no debemos dejar lugar a dudas de que los beneficios son manifiestamente mayores y deseables que los riesgos de sufrir efectos secundarios tras la vacunación. Las autoridades sanitarias son las que están cualificadas y son las responsables últimas de analizar la información, interpretar los resultados –aunque sean escasos– y establecer pautas y prioridades de vacunación.



Redes sociales: En el argot de la red se acostumbra a decir que “si no sabes lo que te están vendiendo es que te están vendiendo a ti”. Las redes sociales crean marañas de contactos gigantescas, con algunos puntos de interés común que fácilmente se convierten en opciones de clientelismo.



Las personas que reaccionan a un mensaje antivacunas fácilmente pueden convertirse en grupos de interés electoral, en posibles clientes de medicinas alternativas, en consumidores de algún producto real o político, etc. La gestión de estas bases de datos (decenas de millones de contactos al alcance de la propaganda de un producto) es, en realidad, una de las consecuencias de compartir un tuit o de aceptar un comentario aparentemente banal.



Llama la atención la aparición sistemática de argumentos antivacunales en la parafernalia de partidos de extrema derecha o de abstencionistas políticos (no votantes). En un intento de expresar su rechazo a la autoridad, amalgaman la autoridad política con la científica, la sanitaria y la mediática.



Minuto de gloria: Las posiciones tremendistas contra la vacunación o contra las vacunas han encumbrado por unos minutos a personajes muy variados que han retenido la atención del público y los medios. Desde el curandero convencional a los tertulianos o incluso a algunos profesionales de la salud. Ir a contracorriente es un cebo irresistible para los medios de comunicación, fácilmente presentable como “democracia informativa” y “respeto a todas las opiniones”.



Ciertamente es importante que existan visiones alternativas. Pero, si hablamos de salud, es crucial apoyarse en la información por encima de la opinión. Con todas las limitaciones que nos ha mostrado la Covid-19 en un escenario cambiante día a día, hay que dar crédito a la ciencia y relativizar las visiones simplistas, intuitivas, de “sentido común”.



La comunicación sincera y continuada basada en datos debe ayudar al ciudadano que tiene dudas y que necesita explicaciones factuales en lugar de argumentaciones más o menos hábiles, pero sin datos objetivos y reproducibles que la sustenten.