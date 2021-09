Alerta ante la presencia de vehículos con la VTV trucha

lunes 13 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

En las últimas semanas, la exhibición de documentación falsa despertó alerta por parte del Comando Regional XIV de San Pedro.



En menos de un mes son alrededor de cinco los casos y es preocupante que la modalidad se registre también en unidades de transporte urbano de pasajeros.



Se sospecha que existe en la zona una banda que se dedica a la falsificación de documentos, lo que será tarea de investigación.



Las irregularidades en cuanto a documentación obligatoria para la circulación con vehículos suele presentarse muy de seguido en los controles de rutina que llevan adelante tanto los efectivos de la Policía de Misiones como de la Gendarmería Nacional.



Tanto que sólo a lo largo de agosto personal policial efectuó 96 actas por infracción, se retuvieron 23 motocicletas, siete automotores y 42 licencias de conducir.



Sin embargo, resulta llamativa la presencia de documentación trucha, sobre todo la Verificación Técnica Vehicular (VTV).



Uno de los primeros casos en que se detectó que el conductor circulaba con un certificado de VTV falso se detectó el pasado 16 de agosto. Se trató de un automóvil Volkswagen modelo Senda.



Al momento del control, el vehículo circulaba al mando de un hombre domiciliado en paraje Gentil, municipio de San Pedro, y fue interceptado por los uniformados en una requisa sobre ruta nacional 14.



Allí se percataron de que la VTV era falsa y en consecuencia el automóvil fue secuestrado, ya que no sólo se trataba de una ilegalidad en cuanto a papeles sino que no contaba con las medidas de seguridad obligatorias.



Los casos de este tipo continuaron registrándose y ahora es inquietante el secuestro de dos unidades de transporte de pasajeros de la empresa Riveiro, la primera de las cuales ocurrió el lunes 6 de este mes.



En ese caso, constataron que el ómnibus del transporte urbano de pasajeros presentaba varias irregularidades, incumpliendo las normativas de la Subsecretaría de Transporte de la provincia: no contaba con habilitación, VTV ni horario habilitado para realizar sus recorridos.



El pasado jueves 9, una segunda unidad de la misma empresa fue secuestrada por tener una VTV trucha o falsificada.



En este caso, los uniformados realizaron consultas pertinentes con el taller de VTV de Eldorado para confirmar la adulteración del documento, lo que resulta preocupante, ya que se trata de un servicio al cual acuden muchas personas, tratándose de una línea que contemplaba una zona con numeroso flujo de pasajeros que tenían al colectivo como único medio de transporte.



Ahora este tipo de hechos está siendo investigado a fin de determinar si existe en la zona alguna banda que se dedica a la falsificación de dicho documento.



Al respecto, el comisario a cargo de la Unidad Regional XIV, Daniel Ouchuk, en diálogo con El Territorio señaló: “Estamos intensificando los controles por ese motivo, que un colectivo ande con una VTV apócrifa genera una enorme preocupación para nosotros si llegase a ocurrir algún siniestro vial. Ellos no están en condiciones de transitar e iniciamos las causas judiciales para tratar de dar con el autor de estos documentos apócrifos”.



Así también se fueron registrando la presencia de motocicletas de dudosa procedencia, algunas con número de patente que no coincidía con motor, marca y chasis, incluso una de ellas contaba con pedido de captura por haber sido robada en Brasil en junio del año pasado.