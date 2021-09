Desde hoy vacunan contra el Covid-19 en escuelas secundarias

lunes 13 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

Desde hoy, equipos de Salud recorrerán escuelas secundarias para vacunar a adolescentes de 16 y 17 años contra el Covid-19. Al ser menores de edad, además de DNI, los estudiantes deberán contar con autorización de los tutores para recibir la dosis correspondiente. El debut será en el Colegio Nº1 Martín de Moussy, de Posadas, desde donde anticiparon a El Territorio que al menos 150 estudiantes ya mostraron interés en vacunarse.



No se informó qué vacuna se utilizará, pero se prevé que sea la de Moderna, teniendo en cuenta que es esa la que se está colocando a jóvenes y adolescentes.



Desde el establecimiento contaron que la vacunación será desde las 10 para los chicos de cuarto y quinto año del nivel secundario en el salón de usos múltiples que poseen dentro de sus instalaciones.



Por otro lado, la institución educativa recordó que hoy dictarán clases normalmente, ya que no estuvieron afectados a las elecciones de ayer.



La semana pasada este mismo colegio abrió las puertas para un operativo similar, en esa oportunidad se vacunó con primera o segunda dosis de Sinopharm y AstraZeneca a los estudiantes del nivel terciario y adultos que están en proceso de terminalidad de la escuela secundaria.



Desde que empezó la vacunación en diciembre pasado, la provincia de Misiones buscó diversas estrategias para captar a una mayor cantidad de población y esta se suma a las ya implementadas.



Más dosis

Por otro lado, mañana por la tarde llegan a Misiones las primeras vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer. Según informaron desde Salud Pública a este medio, serán 2.340 vacunas que en principio también se destinarán a adolescentes y requieren refrigeración de entre -60º y -90º, al precisar tanto nivel de frío, aún no se informó cómo será la logística para aplicarlas.



En tanto, el miércoles arribarán las primeras vacunas del laboratorio chino Cansino. Serán 11.020 dosis de la vacuna que se entregarán en 26 conservadoras y requieren refrigeración de entre 2º y 8º. Estas vacunas tienen la particularidad de que son única dosis. Es decir, con una única aplicación la persona alcanza inmunidad.



En base al último reporte de vacunación, en Misiones se colocaron 984.379 dosis, de las cuales 638.915 corresponden a primera aplicación y 345.464 personas tienen ambas vacunas.