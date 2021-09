Pablo Ruiz contó cómo la presión social lo llevó a consumir drogas

lunes 13 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Pablo Ruiz era apenas un niño cuando comenzó su carrera de cantante en Festilindo. Y, a finales de la década del 80, ya había lanzado su álbum debut y conmovía a grandes y chicos. Todos aseguraban que el futuro de Pablito -como se lo conocía- estaría ligado al éxito. Sin embargo, cuando ni siquiera él tenía definida su orientación sexual, los medios empezaron a hablar de esto. Y los prejuicios de la época hicieron que, por este motivo, se cayeran muchos de sus contratos.



En diálogo con Gastón Pauls para Seres Libres, el ciclo de entrevistas de Crónica HD, Pablo reconoció que de a poco aquella situación lo fue sumiendo en las adicciones.



“Fue muy violento, muy rápido. es tener todo al alcance y vivir cosas muy fuertes, como que se hable de tu vida sexual a los 12 años en la televisión y te señalen con el dedo sin saber vos mismo qué te está pasando realmente, porque a esa edad todavía no tenés en claro ese tipo de cosas”, comenzó diciendo sobre su abrupta llegada a la fama.



“La compañía discográfica rescindió mi contrato por mi sexualidad, porque no lo podían controlar y no sabían cómo manejar eso. Aparte, yo tenía 20 años y nunca decidí esconderme entre cuatro paredes”, contó. Y explicó: “Hasta ahí (la droga) había sido siempre como un escape, diversión, fiestas, pero ya después de ese hecho empecé a tocar fondo. Lo hacía porque estaba deprimido, necesitaba escapar y un montón de cosas”.



Indagado por Pauls, Pablo dio detalles de esa etapa de su vida: “Fueron seis años más o menos. La cocaína, empecé con eso. Se convierte en algo que no va a ningún lado, que no te deja dormir. Los bajones son terribles y no es divertido. Llegué a un límite y decidí empezar a escribir, así salí”.