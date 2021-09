Metallica y Miley Cyrus la rompieron con ‘Nothing Else Matters’

lunes 13 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Fue un encuentro muy esperado. Metallica y Miley Cyrus participaron del programa radial The Howard Stern Show para celebrar la reedición del 30 aniversario de The Black Album, Blacklist.



Fue el momento perfecto para disfrutar de una versión del clásico Nothing Else Matters.



La estrella se encargó de la voz principal de la canción. Por su parte, James Hetfield, líder de Metallica, acompañó a través de los coros. En distintas oportunidades, Cyrus sorprendió con covers de la famosa banda.



El llamado ‘The Black Album’, publicado hace 30 años, es uno de los discos más importantes dentro de la historia del rock. Con su salida, el grupo estadounidense se transformaría en estrellas de la música.



“Se alinearon un montón de planetas. Eran las canciones correctas, con el productor adecuado, con una nueva actitud, con el enfoque apropiado en el estudio y en el momento justo”, describió Lars Ulrich, baterista de la banda, en el documental “Classic Albums: Metallica - The Black Album” (2001).