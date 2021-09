Ed Sheeran estrenó el video de ‘Shivers’, lo nuevo de un disco cargado de sensaciones

lunes 13 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

El primer estreno del próximo disco de Ed Sheeran fue Bad Habits que salió el 25 de junio y que llegó a lo más alto de las listas de Reino Unido gracias a su ritmo y su espectacular video. El cantante, rodeado de curiosos personajes sumado a una excelente producción.



El británico sigue por esta misma línea en Shivers, su reciente estreno que formará parte de ‘=’ (Equals) que estará disponible el 29 de octubre. Producida por Sheeran, Steve Mac y Fred, la canción llena de ganchos musicales y el video que lo acompaña muestran la euforia del enamoramiento bajo la dirección de Dave Mayers.



Ed Sheeran sufre de escalofríos por el amor. Las imágenes se desarrollan sobre varios cuadros metafóricos de mucha energía.



Una cuidadosa dirección, con una historia que nace luego de una cena que tiene el protagonista con una chica, interpretada por Anna Sophia Robb, y todo se vuelve de película, aparición de curiosos personajes, poderes de superhéroes, y hasta un guiño a su amigo Elton John en la vestimenta. Una gran comedia musical.



En su próximo y esperado disco, el cantante evalúa su vida y las relaciones a medida que explora los diversos grados del amor (The Joker And The Queen, First Times, 2step), de la pérdida (Visiting Hours), la resiliencia (Can’t Stop The Rain) y la paternidad (Sandman, Leave Your Life), y también procesa su realidad y su carrera (Tides).



Desde el punto de vista del sonido, ‘=’ (Equals) abarca la versátil paleta musical de Ed, desde sus típicas baladas en guitarra hasta momentos de producción rítmicos más trabajados como en Bad Habits.



Sheeran, quien ganó como ‘Artista Solista’ la semana pasada en los Men of the Year Awards de la revista británica GQ, consiguió el viernes su décima semana consecutiva en el primer puesto en Reino Unido gracias a su primer corte.



A fines de agosto, el músico brindó un show íntimo en Coventry, en el HMV Empire. Dentro del listado de 19 canciones, Sheeran interpretó sus más grandes éxitos, así como también sus nuevas canciones.



Según Music Week, los fanáticos comenzaron a hacer la cola desde muy temprano. “Me encanta tener a este publico aquí, esto es genial. Y volviendo a tocar en salas como esta. Pasó bastante tiempo desde que toqué algo que tiene un techo, si eso tiene sentido, y realmente, realmente me encanta”, dijo el músico a la audiencia.



“Aquí es donde pasé tantas noches de mi vida en mi primer álbum y segundo álbum, tocando en teatros y academias, y siempre es el mejor sonido”, agregó.



El cantante sostuvo que este esperado álbum es el “mejor trabajo que compuso”, y agregó que el proceso de postproducción de las 14 pistas fue “minucioso”.



“Es un disco realmente personal y uno que significa mucho para mí”, destacó Sheeran en un comunicado. “Mi vida cambió mucho en los últimos años: me casé, me convertí en padre, experimenté una pérdida y reflexioné sobre estos temas a lo largo del álbum. Lo veo como el trabajo de mi mayoría de edad, y no puedo esperar para compartir este próximo capítulo con ustedes”, destacó.