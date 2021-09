Qué ver, leer y escuchar

lunes 13 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

El Reino

Netflix



Durante el cierre de una campaña electoral, un candidato es asesinado y ahora su compañero de fórmula tiene la posibilidad de convertirse en presidente.

Una trama de mafias, secretos, religión, política y poder.



Cruel Summer

Amazon Prime



Estamos en una etapa de revival de los 90 sin cuartel. Se trata de una clásica telenovela de instituto con una trama criminal que se ambienta hace 30 años, y recupera fielmente la etapa con los looks, vestuario y, sobre todo, música de la época.



Heartstopper

Alice Oseman



Nick siente lo mismo que Charlie por él, por eso son novios; pero nadie lo sabe. Por eso, deberá plantearse cómo le dirá a su padre que tiene novio. Las semanas pasan y, en este nuevo curso escolar, Charlie y Nick están a punto de aprender qué significa el amor.



Una vida sin principios

Henry David Thoreau



Acompañado de ilustraciones internas, este libro reúne reflexiones, conferencias y pensamientos de Henry David Thoreau en torno a la relación entre el hombre y la naturaleza. Lo escribió cuando fue a vivir al bosque, aislado de todo.



Blinding Lights

The Weeknd



Se trata de uno de los últimos éxitos del artista. Los sintetizadores y el sonido de los años 80, junto con un pegadizo estribillo que habla del amor hacen que el tema se meta bien en la cabeza. Ya acumula más de 800 millones de reproducciones.



No es mi despedida

Gilda



Mito o verdad, la letra de la canción sonó innumerables veces tras la noticia de la repentina muerte de Gilda. Cada palabra sirvió de consuelo para los miles de fans de la abanderada de la bailanta quienes aún no saben si ella predecía su final o si sólo fue una coincidencia.