Isaac Lenguaza: “seremos el espacio genuino del gobierno nacional en Misiones”

domingo 12 de septiembre de 2021 | 23:03hs.

Isaac Lenguaza, precandidato a diputado nacional del Frente de Todos, reflexionó sobre las PASO e indicó que su frente recuperó terreno con respecto a las últimas elecciones.

“Hicimos unas buenas elecciones en Iguazú, San Vicente el Soberbio. Lo importante es que nos afianzamos bastante lo que es importante para el Partido. Y en nuestros lugares de origen que nos volvieron a dar la confianza”, destacó.

Con respecto a lo que viene, las legislativas del 14 de noviembre, al ganar la interna del Frente de Todos, Lenguaza manifestó que con los resultados “definitivos cada partido vera donde está parado”.

“Pensando en lo que viene, vamos a tirar todos para el mismo lado, si no me toca a mí encabezar la lista seré el primer militante y si me toca ojala que sea lo mismo”, indicó y subrayo “acá hay un objetivo más grande que es meter un representante del Frente de Todos, el cual será el espacio genuino del gobierno nacional en la provincia de Misiones; teniendo en cuanta que la Renovación se está despegando de a poco del gobierno nacional, Juntos por el Cambio que es la gran oposición”.

En cuanto a las expectativas, si bien esperaban una mayor asistencia de votantes, se cumplió con el objetivo de afianzarse como fuerza. “Nosotros estaríamos obteniendo alrededor del 20% de los votos. La valoración del votante hacia nuestro espacio político creo que es muy importante es por el afecto el cariño reconocimiento del trabajo, que se logra en la política” cerró.