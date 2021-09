Paso 2021: Media jornada sin sobresaltos y con protocolos cumplidos al pie de la letra

domingo 12 de septiembre de 2021 | 11:49hs.

La jornada de elecciones se desarrolla con normalidad en Misiones, y con los protocolos sanitarios cumplidos al pie de la letra. En el resto del país tampoco se registran sobre saltos, pero en algunas zonas del conurbano bonaerense la espera para sufragar puede superar la hora y media.

En Misiones la jornada arrancó a las 8 de la mañana sin sobre saltos y con el clima acompañando para asegurar una jornada que tiende a mostrar una participación superior a la de las elecciones del 6 de junio.

Pasadas las 8, desde la Casa de Gobierno de Misiones, el Ministro de Gobierno Marcelo Pérez afirmó que el inicio de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) en la provincia arrancaron en un marco de “total normalidad”. El funcionario informó que hay 459 centros de votación en la provincia, 2760 mesas habilitadas, y que todas comenzaron la jornada sin complicaciones, con las autoridades presentes y los fiscales cumpliendo sus roles.

En lo que respecta a los protocolos sanitarios, el ministro de Salud Pública Oscar Alarcón, destacó en diálogo con el programa Acá Te Lo Contamos, transmitido por RadioActiva 100.7, el amplio operativo de Salud Pública desplegadas en las escuelas este domingo.

“En toda la provincia se realizó un despliegue total, en cada en escuela, en cada lugar en todas las localidades, están los agentes sanitarios de salud pública trabajando a pleno en conjunto con las fuerzas policiales y todo el estamento electoral para que cuidarse y para que la gente también pueda cumplir con los protocolos de bioseguridad”, explicó Alarcon.

Además, contó que desde las primeras horas del domingo mantuvo contacto con el gobernador Oscar Herrera Ahuad por cuestiones sanitarias como también electorales.

El protocolo

La provincia, al igual que el resto del país, está implentando el "Protocolo sanitario de prevención Covid-19- Elecciones nacionales 2021" elaborado en forma conjunta por la Dirección Nacional Electoral (DNE) del Ministerio de Interior y el Ministerio de Salud incluye medidas de prevención y organizativas e incorpora la figura de facilitadores sanitarios.



En los lugares de votación, las autoridades de mesa solicitan que la persona muestre su DNI y lo apoye sobre la mesa, y recomiendan no salivar el sobre para cerrarlo en el cuarto oscuro sino utilizar pegamento o introducir la solapa dentro del sobre.



La autoridad de mesa podrá indicar al elector que se baje momentáneamente el barbijo para corroborar su identidad y el elector deberá recoger el troquel y su DNI de la mesa de votación.



Solo en el caso de que sea estrictamente necesario, se permite el ingreso con acompañantes a los lugares de votación, como parte de las disposiciones que se implementan para evitar la aglomeración de personas.



Habrá un despliegue de unos 17 mil facilitadores sanitarios, una figura creada en el marco del Protocolo que se encargará de ordenar el ingreso de los votantes, constatar el correcto uso de tapabocas, hacer respetar el distanciamiento social de dos metros entre las personas y limitar la capacidad de personas en los lugares de votación.



El protocolo prevé la utilización de elementos de protección personal e higiene y que los votantes lleven si lo desean sus propias biromes para firmar la planilla de votación aunque podrán solicitar una previamente sanitizada en caso de no haber llevado.



Como parte del operativo especial, se pidió a las agrupaciones políticas que, con el objeto de reducir el aforo de los establecimientos de votación, mantengan "simultáneamente dentro de cada establecimiento de votación la cantidad mínima necesaria de fiscales partidarios".



El protocolo, además, incorpora la figura del facilitador sanitario, cuya función será hacer cumplir las medidas sanitarias para la prevención de coronavirus, y se trata de miembros de las Fuerzas Armadas o de Fuerzas de Seguridad nacionales.



Las personas que cumplan con esas tareas contarán con una identificación distintiva que facilitará su reconocimiento y tendrán dedicación exclusiva.



Los facilitadores tendrán como tarea ordenar el ingreso de votantes para no saturar la capacidad interna del local, constatar el uso de tapabocas, hacer respetar el distanciamiento social de dos metros entre las personas, y controlar que se cumpla la capacidad máxima de concurrencia en los locales de votación.



Además, deberán controlar y alentar el respeto de las normas sociales de contacto en pandemia, evitar aglomeraciones de personas, sobre todo en espacios cerrados, y hacer respetar las filas en el exterior observando las medidas preventivas.

En Misiones

En Puerto Iguazú, entre las 8 y 8.05 quedaron habilitadas las 19 escuelas y un total de 122 mesas para que los 42.355 electores habilitados para sufragar se acerquen a emitir su voto, no obstante la concurrencia durante las primeras horas fue muy baja y el movimiento en las calles de la ciudad de las Cataratas es mucho menor al registrado el pasado 6 de julio durante las elecciones provinciales pese a que se registraban lluvias ese día.

Según indicó la Jueza de Paz Norma Vilchez de Fioranelli no se han registrado inconvenientes para la apertura de las escuelas e incluso resaltó que hasta cerca de las 8.50 algunas mesas habían reportado que aún no se habían emitido votos. “Estos datos son alarmantes, la poca afluencia a horas tempranas podría provocar que mucha gente se acerque al medio día o a última hora”

Por su parte en las comisarías no se ha registrado hasta el momento una gran afluencia de turistas para justificar el no voto, se prevé que por la tarde se incrementen los trámites.

En Bernardo de Irigoyen los comicios se desarrollaron con total normalidad, sin ningún incidente o sobresaltos hasta el momento, según los datos aportados por las autoridades electorales y el personal de la Policía de Misiones dependiente de la Unidad Regional XII.

Se cumplen con todos los protocolos sanitarios y medidas de bioseguridad con personal de salud pública apostado en la entrada de cada centro de votación con la toma de temperatura, alcohol en gel y la asistencia a adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad.

En las primeras horas fue muy poco el número de votantes que se acercó a los distintos establecimientos escolares para emitir su voto y se estima que hasta el mediodía votará entre un 35 y 40 por ciento del electorado irigoyense.

En la ciudad de Eldorado todas las mesas abrieron sin complicaciones. Las filas en los primeros instantes no superaban las cinco personas.

Panorama similar se registra en Wanda y Puerto Libertad, donde los comicios comenzaron en tiempo y forma, sin inconvenientes. Hay estricto cumplimiento del protocolo de uso de barbijo, distanciamiento social, y el uso de alcohol en gel provisto por la Policía provincial.

La afluencia de votantes es baja hasta el momento, aunque mayor en comparación a las primeras horas de votación en las elecciones del 6 de junio, que se desarrollaron bajo lluvia.

En Jardín América la votación arrancó con normalidad, los jardinenses están llegando a las respectivas escuelas donde deben sufragar y se cumple estrictamente los protocolos sanitarios vigentes. En la ciudad de las diagonales, hay siete establecimientos educativos habilitados para emitir el voto, el más alejado del casco urbano es la 810 que se encuentra en el barrio El ceibo de la localidad.

Por el momento, allí se espera que la mayor concurrencia se de con el correr de las horas. Además, en la citada ciudad, en cercanías de cada institución educativa, hay distintos sitios donde se puede consultar la mesa en que se vota y en el ingreso de cada escuela, hay agentes sanitarios, trabajando con la sanitizacióm de manos y en la fila pidiendo que se cumpla el respectivo distanciamiento social.