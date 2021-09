Sábado complicado

domingo 12 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

El eldoradense Jorge Possiel fue el mejor misionero en la final de la sexta final del año en la Clase 3 del Turismo Pista que se disputó en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.

Possiel largó desde el cajón 18 con el Nissan March y dio batalla tratando de avanzar en el clasificador. En la primera vuelta cruzó 16º y el nivel parejo que posee la categoría hizo que no le sea tan fácil ir para adelante. En la vuelta 12, y a dos del final, peleó con Robledo y Etcheveste por el puesto 13, aunque finalmente vio la cuadriculada en el 14º lugar. Luego se conoció la exclusión de Baldinelli y terminó en la 13ª posición. La victoria quedó en manos de Thiago Martínez.

“Muy conforme en lo personal con mi desempeño ya que corrí una muy buena carrera; quizás no se ve reflejado en los puestos porque veníamos con problemas y se hizo difícil avanzar. En la largada el auto se ahogó y perdí puestos. Teníamos una pérdida de rendimiento importante de mitad de carrera para adelante, perdía de tres a cuatro autos en la recta, comencé a penar con los frenos y eso no ayudó. Hay que trabajar aún más y no dejar escapar esos detalles”, remarcó Possiel.

Los otros dos que terminaron la final fueron Iñaki Beitia (Renault Clío) que llegó en la 21ª posición y Luciano Viana (Toyota Etios), quien arribó 29°.

Mientras que Juan Pablo Urrutia (Ford Fiesta Kinetic) y Martín Blasig (Toyota Etios) no pudieron terminar la final. Por su parte, el debutante Bruno Chiappella (Toyota Etios) no pudo largar en la definición por no estar clasificado dentro de los 44 habilitados.

En la Clase 2, el posadeño Juan Pablo Abente (VW UP) cortó la mala racha de abandonos y pudo ver la bandera a cuadros luego de largar 39 y remontar hasta la 19ª posición en la final.

Mientras que el apostoleño Bautista Bustos (Ford Ka) arribó 24° con una vuelta menos. El vencedor fue Alejo Cravero (VW Up).

La próxima fecha será en octubre, en Concepción del Uruguay y en formato doble -se disputarán dos finales-.