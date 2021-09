Bajo protocolo se harán los primeros comicios nacionales en la pandemia

domingo 12 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

Son tiempos distintos. El coronavirus cambió por completo la vida entera y el proceso de votación no quedó exento. Con la pandemia, hay un mayor ciudadano sanitario como premisa para evitar tanto el contagio como también la propagación de la enfermedad.

Como toda actividad económica y social, las elecciones que se celebran tienen estrictos protocolos sanitarios para que la jornada sea segura, reduciendo al mínimo la posibilidad de contagio, según la propuesta de la Cámara Nacional Electoral (CNE). A nivel nacional será la puesta en marcha de las medidas sanitarias vigentes para una votación. Misiones ya tuvo una prueba satisfactoria durante los comicios del 6 de julio cuando se eligieron autoridades para la Cámara de Representantes local.

Muchas de las medidas ya son conocidas, ya que se vienen empleando hace más de un año y medio. Sin embargo, desde la autoridad electoral instan a un mayor cuidado y al respeto de los protocolos. Dichas normativas están en vigencia desde las horas previas y posteriores al proceso electoral.

A diferencia de las elecciones de junio, se suma a nivel nacional la figura del facilitador sanitario, es decir, una persona encargada de colaborar con el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. Dicho rol estará encargado por un personal del comando electoral, como puede ser un miembro de la seguridad en las escuelas.

Días atrás, desde el Comando Electoral Misiones precisaron algunos detalles del protocolo aprobado por la CNE para el transcurso del día. Por ejemplo, el uso del barbijo deberá ser permanente, también se deberá realizar dos metros de distancia entre los votantes. Además, los cuartos oscuros como también los espacios comunes deberán ser sanitizados constantemente, y garantizar su debida ventilación, empleo de alcohol en gel, aforo reducido conforme con las características del establecimiento que oficie de centro de votación, la prohibición de ingesta de alimentos y de compartir elementos, como el mate y también la birome que, en este último caso, insisten que se lleve una personal.

Durante la jornada, tendrán atención prioritaria las mujeres embarazadas, personas discapacitadas, adultos mayores de 60 años y todos aquellos que se encuentran amparados bajo legislaciones vigentes.

La votación transcurrirá entre las 8 y las 18 y no habrá ampliación horaria. Asimismo, desde el Comando Electoral Misiones explicaron que si hay gente para las 18 que aún no entró a la escuela, se le dará un número que deberá presentar al ingreso y se constatará que votará. Si el elector llega después de las 18, no podrá votar ni se le asignará un número.

Días atrás Eduardo Bonetto, secretario nacional electoral por Misiones, afirmó que “Misiones cuenta con una ventaja frente a otros distritos que no tuvieron elecciones previas ya que se cuenta con un protocolo hecho por sanitaristas y con esa experiencia habrá mejores resultados, ya que la gente no estará expuesta a los contagios de coronavirus si se cumple con las medidas”.

Excepción por Covid-19

En el contexto de emergencia sanitaria, las autoridades electorales señalaron que las personas contagiada de coronavirus o quienes sean casos sospechosos no estarán obligados a votar.

En un comunicado oficial, la CNE indicó: “En caso de presentarse a sufragar un elector que exhiba síntomas evidentes compatibles con Covid-19 o que por cualquiera otra circunstancia conformare un caso sospechoso de Covid-19 en los términos de lo previsto por las normativas sanitarias vigentes, será informado de que se encuentra justificada su no emisión del voto y que debe retirarse a cumplir aislamiento preventivo”. Estos contarán con 60 días para acreditar la situación ante las autoridades electorales para evitar la multa.

Barbijo obligatorio

Por otro lado, la norma de uso de barbijo en todo momento -salvo cuando sea necesario reconocer a la persona que vaya a votar- será obligatoria según lo dispuesto por el CNE. “Uso de barbijo que cubra nariz, boca y mentón de manera obligatoria”, explica la disposición normativa y luego aclara: “La falta del mismo será condición suficiente para impedir el ingreso al establecimiento”.

Esto significa que en caso de no contar con tapabocas será tomado como motivo suficiente para negar la entrada a lugar de votación -cosa que se podrá hacer una vez se consiga el barbijo como indica el reglamento-.



Documentos a retirar en Misiones

Virginia Alejandra Soto, directora del Registro de las Personas, indicó que se arrancó la semana con 9.700 documentos que estaban en las distintas dependencias, que se fueron retirando en las últimas horas. Los que aún no hayan retirado el DNI podrán hacerlo en las distintas oficinas de la provincia como el caso de la avenida Trincheras de San José 2385, Itaembé Miní, Villa Cabello y la de Villa Urquiza. Del mismo modo en Garupá, Oberá o San Vicente que cuentan con gran número de documentos que esperan ser retirados. Además en estas dependencias se podrán hacer las consultas relacionadas a problemas de empadronamientos, algunos inconvenientes que pudieran surgir en las cargas de documentos, entre otras cuestiones. Afirmó que los DNI no binarios están incluidos y sus titulares pueden sufragar, según lo dispuestos por la Cámara Electoral Nacional.



Habrá escuelas sin clases mañana

A través de la resolución 3.907, el Consejo Federal de Educación (CGE) informó que mañana no habrá clases presenciales en las escuelas de Misiones donde se votará hoy para las Paso.

“Es necesario suspender las actividades escolares en los establecimientos educativos en los cuales se desarrollan los actos eleccionarios 24 horas posteriores a las elecciones. El CGE resolvió instruir a las direcciones de educación que las clases se desarrollaren vía online”, señala el documento.

También, a través de la Resolución 906, el CGE otorgó franco compensatorio el día 13 de septiembre del 2021 a los Agentes y/o Docentes que prestan servicios en dependencias y/o Establecimientos Educativos dependientes del Organismo que se desempeñarán como Autoridades de Mesa, Fiscales Generales y de Mesa en los comicios de las Primarias, Abiertas, Simultáneas.

Ambas medidas se replicarán el lunes 14 de noviembre, un día después de los comicios generales.



Hoy el transporte es gratuito

Quienes se trasladen para emitir su voto podrán hacerlo gratuitamente en transporte público tanto para servicios urbanos, suburbanos e interurbanos de la provincia para las empresas que cuenten con modalidad de boleto electrónico. Es lo que informó el viernes el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

Añadió que esta medida se complementa y comprende a las empresas alcanzadas por la Resolución Nº 312/2021 del Ministerio de Transporte de la Nación. Dicha medida indica que el servicio de transporte público automotor y ferroviario urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional será gratuito hoy y 14 de noviembre, las 24 horas, con el objetivo de que los ciudadanos y ciudadanas tengan mayor accesibilidad y puedan ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones.

