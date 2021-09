Realidades dispares para los pilotos misioneros que corrieron el Turismo Pista en Rosario

sábado 11 de septiembre de 2021 | 20:33hs.

De los pilotos misioneros que corrieron en la sexta fecha del Turismo Pista disputado este mediodía en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, Santa Fe, el eldoradense Jorge Possiel fue el mejor posicionado en la final de la Clase 3. Terminó en la 14 ubicación.

Desde el cajón 18 largó Possiel con el Nissan March y dio batalla tratando de avanzar en el clasificador. En la primera vuelta cruzó a 16 y el nivel parejo que posee la categoría hizo que no le sea tan fácil ir para adelante. En la vuelta 12 y a 2 del final venía peleando con Robledo y Etcheveste por el puesto 13. Aunque finalmente vio la cuadriculada en el decimocuarto lugar.

El trabajo de Jorge fue uno de los mejores del año, ya que tuvo que aguantar a sus rivales porque el March presentó problemas de rendimiento que no le dejaron avanzar más, perdía mucho en la recta y también los frenos comenzaron a jugarle una mala pasada.

La victoria en la categoría quedó en manos de Thiago MArtinez y segundo Jonathan Baldinelli pero fue excluido por técnica, por lo que Lucas Petracchini pasó al segundo lugar. Tercero fue Francisco Coltrinari, cuarto Andrés D´Amico y quinto Alfredo Lestard. Más atrás se ubicaron Juan Benedetti, Walter Bessone, Luis Bessone, Juan Kreitz y Juan Manuel Damiani.

"Estoy conforme en lo personal con mi desempeño ya que corrí una muy buena carrera, quizá no se ve reflejado en los puestos porque veníamos con problemas y se hizo difícil avanzar. En la largada el auto se ahogaba y perdí puestos. Teníamos una pérdida de rendimiento importante de mitad de carrera para adelante, perdía de 3 a 4 autos en la recta, comencé a penar con los frenos y eso no ayudó para tratar de estar más adelante. Hay que trabajar aún más y no dejar escapar esos detalles", declaró Possiel al final de la competencia.

Possiel fue el misionero mejor posicionado en la final de la Clase 3.

Sniechowski penó con un neumático

La suerte no acompañó a Tomas Sniechowski y por un neumático no pudo sumar en la Clase 3 del Turismo Pista.

Luego de una gran largada desde el puesto 10, Tomas ya había avanzado un lugar y venía por más pero el Ford Fiesta comenzó con problemas para doblar. El misionero tuvo que ingresar a boxes a cambiar un neumático y perdió todas las chances de pelear entre los 10. Salió en el puesto 42 y aunque pudo remontar hasta la colocación 33, lo dejó fuera de la zona de puntos y sin poder sumar para el campeonato.

"La goma fue perdiendo aire en las primeras vueltas, en la segunda tuve que entrar a boxes a cambiar el neumático y el auto cambio, iba muy bien pero no tuvimos chances de hacer nada. Teníamos un gran auto para pelear entre los 10 y es una lastima haber terminado así el fin de semana", lamentó el piloto que se quedó con un sabor amargo".

Sniechowski tuvo que ingresar a boxes y perdió todas las chances.

Toque y abandono para Bustos en la Clase 2

Un abandono lo dejó a Bautista Bustos con las manos vacías en la final de la Clase 2 del Turismo Pista.

En la primera vuelta de la final Bautista que había largado 25 ya marchaba 21 y el ritmo del Ford Ka mostraba que tenía potencial para avanzar. En una competencia muy peleada y con el objetivo bien claro de llegar entre los 10 el misionero continuaba con su avance y promediando la carrera ya ocupaba el puesto 14°.

Finalmente una vuelta antes del final se produce un toque que no le permitio acelerar más el Ka y lo obligó a desertar la competencia.

De esta forma, Bustos quedó 26 en el clasificador a una vuelta no pudiendo redondear el buen trabajo del fin de semana.

En la categoría Alejo Cravero se llevó la victoria seguido de Julián Modica y tercero Matías Cravero, ya que un toque entre Tambucchi y Gonzalez lo relegó al primero a la cuarta posición y González fue excluido por actitud antideportiva. Quinto fue Emanuel Abdala. Luego se ubican Máximo Gauchat, Lucas Bayala, Pablo Vazquez, Facundo Rios y Mariano Sala.

"La final venía remontando bien, sabíamos que teníamos buenos parciales para estar entre los 10. El auto tuvo buen ritmo y pude avanzar al puesto 10 pero en la última vuelta tuvimos un toque y no sabemos qué pasó pero el auto dejó de acelerar. Una lastima porque estaba para llegar entre los 10", sintetizó el piloto.

Bustos no pudo terminar la carrera como consecuencia de un toque.

La próxima fecha será en Concepción del Uruguay, los días 1, 2 y 3 de octubre. Se llevarán a cabo dos finales.