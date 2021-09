En Santa Rita se celebrará la misa en guaraní

sábado 11 de septiembre de 2021 | 19:25hs.

Para celebrar la fe en lengua materna y rescatar las raíces y la historia comunes de la región, la parroquia Santa Rita dará la misa en guaraní.

Las ceremonias religiosas en guaraní tendrán lugar los segundos y cuartos domingos de cada mes y la primera experiencia será esta tarde a las 17.

La misa en guaraní surgió "como una respuesta para tanta gente en nuestra comunidad que es guaraní parlante, bilingüe; paraguayos que hace mucho tiempo viven aquí o para su descendencia, que son ya generaciones de argentinos que quizás no hablan el idioma pero que han escuchado el guaraní en sus casas, en sus barrios; de niños quizás las palabras en guaraní fueron las primeras que oyeron de padres y abuelos", expresó el padre César Benítez Martínez, párroco de Santa Rita en diálogo con El Territorio.

Se trata de una iniciativa del sacerdote nacido en Natalio, Paraguay, en conjunto con el obispo Juan Rubén Martínez y busca generar pertenencia en la feligresía y prosperar en un proyecto comunitario con talleres del idioma, clases para los cantos en guaraní y también, registrar los aportes de la población en el uso de la lengua.

"Yo soy nacido en Paraguay, en una ciudad fronteriza con Misiones a la altura de Puerto Rico, vine a la Argentina hace unos 13 años -después de egresar del secundario- y acá cursé mis estudios sacerdotales. Mi lengua materna es el guaraní, yo con mi madre y con mis hermanos, hablamos en guaraní, es la manera de sentirnos más cercanos y de expresar cosas que en otro idioma no podemos explicar", dijo Benítez Martínez. Y contó que, en el país vecino, en las áreas rurales los oficios se hacen en guaraní, "saliendo de la ciudad, la gente se comunica en guaraní y por eso las misas se dan en este idioma y hay una amplia tradición en la traducción de los textos".

El religioso está al frente de la convocante iglesia emplazada en el oeste capitalino desde diciembre del año pasado y hace un tiempo que viene trabajando en el desarrollo de la misa en guaraní.

"Era la idea desde que comencé como párroco en Santa Rita sumar la misa en guaraní, es algo que lo venimos hablando con nuestro obispo, porque vemos que es una necesidad de la comunidad. Por cuestión de la pandemia no pude buscar mis libros que están en mi casa en Paraguay y por eso se retrasó un poco porque es bibliografía que no se consigue muy fácil", explicó y resaltó: "Ahora ya tenemos los libros, tengo la Biblia en guaraní y estamos listos para comenzar esta experiencia, es un momento que como sabemos es difícil para todos en medio de la pandemia, hay también mucha gente que tiene sus seres queridos en la otra orilla y hace tiempo que no se pueden reencontrar".

Todos invitados

La misa dicha en guaraní es para todos -aseveró el cura-, no es necesario conocer el idioma, ya que habrá momentos en guaraní y en castellano y, las lecturas en guaraní se traducirán mediante un proyector.

"Va a ser una celebración dinámica, el ordinario de la misa lo voy a hacer en guaraní, también vamos a ir contando en castellano, queremos presentar cantos y oraciones en guaraní y todo dependerá también de la gente, de su respuesta".

El pan de vida

'Che hina pe pan oporomoingovéva' es 'Yo soy el pan de vida', la palabra de Jesucristo en la lengua de San Roque González de Santa Cruz, jesuita nacido en Asunción en el siglo XVI y que realizó una enorme obra evangelizadora con los pueblos originarios y tradujo el catecismo al guaraní.

Todo este legado cultural también se busca poner en valor con esta propuesta, aún con las diferencias que tiene el idioma en sus distintas variantes según la comunidad de hablantes.

"Decimos que la misa en guaraní es para todos, porque aunque alguien no nació o no vivió en Paraguay, puede ser que tenga antepasados paraguayos o también está la amplia presencia del guaraní hablado por los pueblos originarios en la región y está la experiencia histórica de las misiones jesuíticas guaraníes, por eso es algo tan cercano a todos nosotros, a nuestra identidad, no vamos a estar difundiendo una cultura que no es de aquí, sino que vamos a estar rescatando una cultura viva de la que somos parte y que es sumamente rica y valiosa", ponderó.

Interés y proyectos

A partir de la difusión de la celebración de la misa en guaraní el sacerdote recibió muestras de apoyo a esta misión y ya hay propuestas para avanzar con talleres del idioma, en principio para quienes quieran hacer las lecturas bíblicas en las misas y cantar en el coro. "El guaraní es una lengua muy dulce, todo se puede decir con mucha suavidad, pero hay que tener presente la buena pronunciación y entender el contexto, ya que una misma palabra puede tener varios significados", advirtió.

"Fue muy grato todo lo que sucedió desde que dimos a conocer esta propuesta; vecinos, profesionales investigadores del idioma se comunicaron porque quieren colaborar y eso nos llena de alegría, porque es la primera experiencia de misa en guaraní en nuestra diócesis, y lo maravilloso es que sea un proyecto de todos".

Asimismo, adelantó que pronto se estará agregando la celebración en guaraní los días 8 de cada mes en honor de la Virgen de los Milagros de Caacupé, patrona de Paraguay.

"El papa Francisco nos anima a construir puentes, a sentirnos hermanos, puentes desde la fe. El Papa nos invita a tender puentes en vez de muros, y desde esa mirada de un puente que une y no un puente que divide presentamos con humildad esta propuesta religiosa y cultural", concluyó.

Para agendar, misas en guaraní

Se celebran en la parroquia Santa Rita, ubicada en la esquina de las avenidas Chacabuco y Monseñor de Andrea, los segundos y cuartos domingos de cada mes desde las 17.

El primer encuentro es hoy y el siguiente, el 26 de septiembre.

Para más información, consultar en Facebook Parroquia Santa Rita Posadas.