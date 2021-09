Nueva maniobra de Pietrowski desde la clandestinidad: presentó un habeas corpus y fue citado, pero no apareció

viernes 10 de septiembre de 2021 | 14:00hs.

El ex legislador misionero, Pedro Darío Pietrowski, sigue siendo buscado por la Policía. Foto: Archivo.

El ex intendente de la localidad de Almafuerte y ex diputado de Misiones, Pedro Darío Pietrowski (52), declarado en rebeldía y sobre quien pesa una orden de detención desde julio para ser juzgado por delitos de violencia de género cometidos en contra de su ex pareja, dilapidó una nueva oportunidad de ajustarse a derecho al faltar otra vez a una citación judicial, la cuarta en menos de seis meses.

Su incomparecencia en esta oportunidad tiene relación con un habeas corpus presentado en los últimos días por su abogado defensor, Ricardo Tomás Skanata, recurso que debía resolverse hoy por lo que la titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, en calidad de subrogante lo citó a una audiencia resolutoria a las 9 de la mañana, en la sede tribunalicia.

El abogado Skanata estuvo a horario, al igual que la jueza Leiva, pero Pietrowski no apareció por lo que la audiencia debió ser suspendida 25 minutos después, agregándole de esta manera otro capítulo a las correrías del ex funcionario.

En los argumentos expuestos en el habeas corpus, Skanata sostuvo que la orden de detención "es ilegítima" en razón de que "se ha dictado sin que se encuentre firme la resolución que funda la misma y que refiere el delito de amenazas que la originara, encontrándose a la fecha prescripta la acción relativa al hecho por el cual se ordenara dicha detención".

"Respecto al delito restante que originara la causa acumulada y que pudiera resultar subsistente, ha sido solicitado a su respecto el instituto de la probation sin que recibiera el debido trámite", agregó Skanata afirmando finalmente que "no existe respecto a Pietrowski sentencia firme que haya vulnerado su estado de inocencia garantizado por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales integrantes del Bloque de Constitucionalidad y que permita sostener su detención".

El ex legislador está imputado en dos causas: una por amenazas y otra por desobediencia. Ambas corren riesgo de prescripción y es por ello la urgencia de su detención, aunque se sospecha que su estrategia sería dilatar su juzgamiento hasta que, efectivamente, ambas prescriban. Y lo está logrando.

Las autoridades policiales y judiciales volvieron a reiterar el pedido de colaboración a la comunidad, con el objetivo de que quien tenga información veraz que conduzca al implicado lo reporte en comisarías o ante el servicio de emergencias 911.

Pietrowski en su ex rol de diputado de la provincia. Foto: Archivo.

Faltazos y declaración de rebeldía

La detención del ex funcionario provincial es requerida desde el 27 de julio, cuando faltó por tercera vez de manera consecutiva al debate oral en el que iba a comenzar a ser juzgado por amenazas proferidas en el marco de episodios de violencia de género contra su ex pareja, Celia Smiak, actual intendenta de Almafuerte.

El juicio iba a ser realizado en la sala de debates del Palacio de Justicia y el proceso iba a ser llevado adelante por un tribunal unipersonal presidido por el titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos, Cesar Raúl Jiménez, en la actualidad subrogado Leiva.

Ese día, al igual que en las fechas programadas en marzo y junio, estaba todo dado pero Pietrowski volvió a pegar el faltazo, dejando una vez más vacío el banquillo de los acusados.

Fue después de ello que la fiscal Correccional y de Menores Uno, María Laura Álvarez (subrogante) presentó un pedido de detención contra Pietrowski y el juez Jiménez dio lugar pero hasta el momento sigue en la clandestinidad, escapando y sin ponerse a disposición de la Justicia.

Dos allanamientos negativos

Entre jueves y viernes de la semana pasada se ejecutaron dos procedimientos para detener a Pietrowski pero no fue hallado.

El primero fue a partir de un reclamo de índole laboral realizado en contra del prófugo por el empleado de un aserradero ubicado en la localidad correntina de San Carlos. Desde la justicia se ordenó el allanamiento del predio con el objetivo de arrestarlo, pero fue tarde.

Cuando llegaron las comisiones policiales de Misiones y Corrientes ya no estaba y la respuesta de los presentes fue: "Se retiró por un problema laboral".

Un día después recibieron otra pista que derivó en un nuevo allanamiento. Había sido visto caminando por Leandro N. Alem y se diagramó el operativo con foco en la vivienda del rebelde, ubicada sobre calle San Lorenzo. El resultado volvió a ser negativo y por lo tanto, hasta el momento continúa prófugo.

Smiak, la denunciante, presente en el último juicio frustrado. Foto: Sixto Fariña.

Las denuncias

Pietrowski fue denunciado a principios de agosto de 2018 por Smiak debido a reiterados episodios de violencia verbal, física y amenazas de muerte.

El expediente de la causa fue elevado a juicio oral y público por el delito previsto en el artículo 149 bis del Código Penal con penas de hasta cuatro años de prisión efectiva, por la fiscal de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, María Gisela Casafus, en diciembre de 2018.

Posterior a eso, el hombre se negó a un acuerdo de juicio abreviado por el que iba a enfrentar una pena de un año de prisión en suspenso si se reconocía culpable, por lo que no le quedó otra alternativa más que someterse al juicio oral, aunque no se presentó en ninguna de las tres oportunidades.

La denuncia que derivó en la causa penal fue radicada el 4 de agosto de 2018 en la comisaría de Alem, aunque la agresión que la motivó habría ocurrido siete días antes, el 28 de julio.

Según Smiak esa noche, al regresar de una reunión en el Concejo Deliberante de Almafuerte, en el domicilio en el que ambos vivían, Pietrowski comenzó a amenazarla diciendo: "Te voy a eliminar, sí, yo lo voy a hacer, vos vas a suplicar por la vida".

Además la tomó del cuello apretándole mientras gritaba: "Te voy a liquidar con un cuchillo tramontina y vas a suplicar por tu vida", y "te voy a apretar el cuello hasta que tu lengua salga cuatro metros".

En una ampliación de denuncia en sede judicial la víctima detalló que en el momento de la agresión estaba su hijo de 12 años, quien llamó a su otra hija de 17 que estaba en la casa de una amiga y ésta corrió en su auxilio.

En ese momento Pietrowski la soltó -dijo-, pero recriminó al menor diciendo: "Vos le llamaste a esa tarada", en relación a la adolescente.

Detalló que decidió retirarse de la casa junto a los chicos, solicitando custodia al jefe de la Comisaría para llegar a casa de sus padres.

Dos días después, la jueza de familia Pamela Barrios Caram dictaminó la exclusión del acusado del hogar, la restitución de la propiedad a la denunciante y la prohibición de acercamiento que alcanzó también a los hijos, medida que Pietrowski incumplió reiteradas veces, por lo que en paralelo a la causa inicial enfrenta otra por desobediencia judicial.

