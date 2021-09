Inscriben para embellecer la ciudad de Puerto Rico con el concurso "Mi Jardín 2021"

viernes 10 de septiembre de 2021 | 12:56hs.

Con el objetivo de convertir a Puerto Rico en “la ciudad de las flores”, el municipio lanza un nuevo concurso destinado a todos los vecinos que embellecen sus jardines, logrando así un atractivo más para las visitas que se esperan desde la temporada de primavera.

En ese sentido, la directora de Cultura Ana María Hillebrand explicó, “hasta el 24 de septiembre los vecinos podrán inscribirse para participar de este con curso, por eso pedimos a la comunidad que se inscriban, así sabemos quiénes son los que participan y el jurado podrá visitarlos, podrán conversar con ellos; la idea es que el jardín esté a la vista, que toda la población lo pueda ver, ese es el requisito más importante” contó la funcionaria, y añadió, “también pedimos que autorice al municipio a poder exhibir las fotografías de su jardín, para que se pueda mostrar y con eso tentar al turista para que nos venga a visitar”.

Es que Puerto Rico siempre se caracterizó por el embellecimiento de sus casas, frentes, parques y fachadas, y para incentivar a que desde esta primavera participen cada vez más vecinos, se lanza este concurso. La premiación será en el “Festival de la Primavera”, que se realizará el 25 y 26 de septiembre en el patio interno del paseo Misolar, con la participación de viveristas y comerciantes que venden productos relacionados con los jardines, como mobiliarios para el jardín, ornamentos, abonos; junto a los artesanos que producen artículos para jardines, “además en el festival participaran djs, músicos como el Bichi Vargas de los Mitá, y actividades como el encuentro de coro en la iglesia parroquial, y una bicicleteada organizada por el área de deportes, “por eso Puerto Rico ese fin de semana va a convocar a mucha gente, esperamos la visita de turistas de varias localidades, para que la primavera en Puerto Rico sea una fiesta”.

Por su parte el Intendente Carlos Koth explicó que el personal municipal participa constantemente de capacitaciones para que Puerto Rico sea reconocida como ciudad turística, “quiero agradecer a los participantes que embellecen sus jardines, que ayudan a tener una ciudad tan linda, limpia y ordenada, y al ser una ciudad ordenada, es una sociedad que progresa, eso tenemos que tener en cuenta, las sociedades ordenadas progresan, por eso queremos invitar a las personas, no solo para embellecer sus jardines sino también para invitar a los conocidos a que vengan a Puerto Rico, nos estamos capacitando para hacer un trabajo de la mejor forma posible, para que Puerto Rico sea una ciudad turística, no solamente de paso, todos los meses iremos generando alguna actividad para que la economía no decaiga”, concluyó.