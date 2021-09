Le robaron la medalla olímpica a la leona Maccari

viernes 10 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

La jugadora de Las Leonas Sofía Maccari, subcampeona olímpica en Londres 2012 y Tokio 2020, denunció ayer que la asaltaron en Escobar y entre los objetos que le robaron está su última medalla de plata.

Maccari, quien juega en el Club San Fernando, relató que dos hombres armados la asaltaron y le robaron su auto, el celular y la medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos”, escribió la deportista en una historia de Instagram.

En tanto, Maccari relató en diálogo con TN Deportivo: “Fue en Escobar. Se nos acercaron dos personas armadas, nos bajaron del auto y se fueron con todo. La medalla estaba adentro, porque se la iba a mostrar a unos conocidos. El auto apareció al rato, pero se habían llevado todo”.

Fue el Comando de Patrullas de Escobar de la Policía Bonaerense el que activó un operativo cerrojo, que terminó con el Toyota Etios propiedad de Maccari abandonado, mientras los delincuentes escaparon a pie.

En ese momento, un sospechoso de 17 años fue detenido.“El que detuvieron es menor de edad, pero no quiere hablar. Pedí por favor que quería verlo, pedirle que me diga dónde estaban, pero obviamente no podía”, detalló.

Y completó: “Nada me importa tanto como la medalla. Realmente mi mayor dolor es la medalla olímpica, porque recién pensaba quién la tendrá, dónde estará ahora”.