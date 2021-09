Las diferencias entre el corredor sanitario y la solicitud misionera

viernes 10 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

El pedido misionero de ingreso de turistas extranjeros por el puente Tancredo Neves que une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú se realizó a mediados de agosto pasado con el objetivo de reactivar la economía de la Ciudad de las Cataratas, uno de los municipios más castigados por su alta dependencia al turismo internacional.

En este sentido, se explicó a El Territorio que hay diferencias entre el pedido por un corredor seguro y uno con fines turísticos.

Los corredores seguros son circuitos pensados para el tránsito de argentinos que regresan del extranjero al país. Fueron solicitados por distintas provincias que tienen aeropuertos internacionales en sus jurisdicciones como Mendoza, Salta y Córdoba. Según los planes oficiales de Casa Rosada esos serían los primeros lugares pensados para distribuir la llegada de argentinos que actualmente se hace exclusivamente por los aeropuertos de Jorge Newbery, Ezeiza y San Fernando todos ubicados en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires.

Misiones no se sumó a ese pedido por tres motivos. El primero es porque los dos aeropuertos que tiene en su jurisdicción -Posadas e Iguazú- no reciben vuelos internacionales; sólo aterrizan en sus pistas aviones de vuelos de cabotaje, es decir nacionales. La segunda razón es justamente otro de los pedidos elevados por Misiones, la reducción de la tasa aeroportuaria que pagan las compañías aéreas por aterrizar en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú para que pueda competir con el aeropuerto de la ciudad brasileña de Foz, donde estas tasas cuestan la mitad. El tercer motivo es que Misiones no quiere solamente ser puerta de entrada de argentinos que están fuera del país sino que busca la llegada de turistas.

La apertura al turismo internacional, en primera instancia con Brasil, apuntaría a recuperar el movimiento en Iguazú, cuya actividad quedó golpeada por el Covid.

