Bolsonaro retrocedió y dijo que respetará los poderes del Estado

viernes 10 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, retrocedió ayer en su posición y afirmó, en una carta al país, que respetará las decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), 48 horas después de haber comandado manifestaciones interpretadas como golpistas y que colocaron al país en la mayor crisis institucional desde 1985, cuando terminó la última dictadura militar.

“Quiero declarar que mis palabras, a veces contundentes, tienen que ver con el calor del momento y los embates que siempre apuntaron al bien común”, afirmó Bolsonaro en una carta a la nación con el objetivo de detener la sangría política de sus aliados, la presión en los mercados financieros y el fantasma de una ruptura institucional.

Bolsonaro afirmó que “nunca” quiso agredir a los poderes y que las causas que le sigue el juez Alexandre de Moraes, del STF, serán enfrentadas dentro del sistema de justicia.

“Reitero mi respeto a las instituciones de la república, fuerzas motrices que ayudan a gobernar el país”, dijo Bolsonaro en una carta de 10 puntos.

El mandatario intentaba ayer detener a sus militantes en las carreteras del país que estaban haciendo protestas reclamando cerrar el STF, pero parte de sus aliados políticos dieron con esta carta un mensaje alejado del discurso del pasado martes vinculado a romper con el poder judicial.

Para el PT, un rotundo fracaso

Por otra parte el vicejefe del bloque de diputados del opositor Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Rogério Correia, afirmó ayer que “el golpe” del presidente Bolsonaro contra la corte suprema “fracasó” y que el mandatario, hasta el momento, no encontró eco en las Fuerzas Armadas para una ruptura con el STF.

“El golpe fracasó porque al acto del martes le faltó público y lo que logró el presidente es mantenerse más aislado”, afirmó Correia al sitio Télam, desde Brasilia, ciudad donde camioneros empleados del agronegocio bolsonaristas se negaban a dejar la capital y pedían la renuncia de los ministros de la alta corte.

Para Correia, el ambiente político se puso feo. “Él pensaba que el día después podía declarar un estado de sitio, pero empresarios y políticos de la derecha tradicional no se subieron a esa aventura”, explicó.

Una de las claves del análisis involucra a las Fuerzas Armadas, que fueron llevadas para funciones políticas al gabinete y a seis mil cargos en la función pública, según el legislador.

“Los militares vieron que no hay condiciones políticas de hacer un golpe, parece que decidieron no entrar porque pagarían un precio caro por esta aventura”, pero “hay que seguir atentos porque Bolsonaro no es de desistir de estos autogolpes, de este caos”, afirmó.

El PT del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva -favorito para derrotar a Bolsonaro en las próximas elecciones presidenciales- apuesta al juicio político de Bolsonaro, iniciativa a la que se sumaron fuerzas de derecha que comparten la agenda económica del gobierno, pero el dique es el titular de Diputados, Arthur Lira, oficialista que tiene cajoneados más de 120 pedidos de impeachment.