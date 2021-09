Carlos Fernández reclama más federalismo a la Nación

viernes 10 de septiembre de 2021 | 1:45hs.

El precandidato a diputado nacional y actual intendente de Oberá, Carlos Fernández, realizó un repaso de lo que vienen efectuando en campaña y, sobre todo, mostrando la gestión que desarrolla el gobierno de la provincia. En esa línea, destacó “los cambios estructurales que viene teniendo la provincia en los últimos 15 años, que son incomparables incluso con otras provincias, con el desarrollo en mejores rutas, crecimiento de las ciudades y pueblos”.

Explicó que “se dieron saltos importantes en calidad de vida a través de gestiones políticas, pero aún falta y por eso sostenemos desde la renovación la necesidad de contar con mayores representantes en la Cámara de Diputados de la Nación”.

Destacó la buena relación con la población en campaña. “Ese contacto social que nos da la identidad del misionerismo, de poder charlar, escuchar, intercambiar opiniones”, expresó.

Respecto a los temas estructurales aún pendientes para Misiones, el precandidato que es acompañado en la lista por Claudia Gauto y Fernando Meza, indicó que se suma a lo que vienen pidiendo los diputados de la renovación, como son “el gas natural, mayores redes para la distribución de energía eléctrica, equiparar los precios de los combustibles y lograr esa igualdad contemplada en la Constitución Nacional, que plantea un país más federal e igualitario”.

Fernández sostuvo que la provincia de Misiones “tiene ciertas estructuras que todavía hay que corregir con el Estado nacional, como la zona aduanera, con la que las empresas bajarían mucho sus costos operativos, los impuestos, las tasas y de pronto nos volvimos para atrás (en alusión al veto); creo que hay que seguir discutiendo el artículo 10 y cuestiones específicas para el desarrollo de la provincia; ni hablemos de la coparticipación, de las diferencias que tenemos con las otras provincias del NEA”.

El precandidato de la renovación sostuvo que todo lo previo “seguiremos discutiendo porque tenemos que pensar en nuestra población joven que tiene otras necesidades, como demanda de más conectividad, modernización; hoy la juventud está pidiendo carreras cortas, de rápida salida laboral con buenos ingresos”.

Recordó que Misiones está dando los pasos necesarios en ese sentido, con la Escuela de Innovación y de Robótica. Sostuvo que representa la base de lo que se está construyendo en la provincia.

En lo personal afirmó que no deja de ser un honor ser precandidato y que de ser electo candidato, irá dando a conocer sus propuestas además de destacar la importancia de la continua relación que tuvo con los intendentes de la provincia para conocer las urgencias y demandas en cada comuna.

“Porque este no es un cargo personal, es un cargo del espacio político para discutir las políticas públicas con el Estado nacional. Es un cargo de cada misionero. Queremos ser una herramienta de gestión ante el estado nacional para insistir sobre lo que hace falta en la provincia”.

Al pedir el voto de los misioneros sostuvo que para ello es necesario “que se fijen en el proyecto misionerista, porque si logramos las tres bancas vamos a tener cuatro diputados de una sola banca que no pertenecen a los dos partidos mayoritarios, ni a Juntos por el Cambio ni al Frente de Todos”.

Insistió que “es importante sumar diputados de la renovación en el Parlamento argentino en momentos en que se están definiendo cuestiones estructurales y nosotros, estamos dispuestos a convertinos en esa herramienta de trabajo para el misionero”, concluyó Fernández.