Finalmente Ricardo Iorio no cantará el Himno Nacional en la previa de Argentina-Bolivia

jueves 09 de septiembre de 2021 | 18:43hs.

Apenas unas horas después de que se difundiera que Ricardo Iorio sería el encargado de interpretar el Himno en la previa del partido entre la Selección argentina y Bolivia, las redes sociales fueron el escenario de una importante cantidad de repudios y finalmente, el exlíder de Hermética y Almafuerte fue bajado del programa.

En cada una de sus apariciones públicas Iorio suele formular declaraciones misóginas, antisemitas y xenófobas que le valieron rechazos y denuncias.

El cantante registra un historial de expresiones públicas de apoyo a personajes como Alejandro Biondini, identificado históricamente con la reivindicación del nazismo en Argentina.

El productor musical Daniel Grinbank fue uno de los que desde sus redes se pronunció contra la presentación del músico y en un posteo recordó frases como “Esas zurdas nunca encontraron un macho proveedor”, dicha en el marco de las movilizaciones feministas en favor de la interrupción voluntaria del embarazo.

Grinbank se mostró sorprendido porque se hubiera elegido para entonar la canción patria a alguien que llegó a decir: “Si no sos judío, no me vengas a cantar Hava Naguila en las fiestas judías. Y si Sos judio no me vengas a cantar el himno”.

“Nadie dice que no escuchen temas de Iorio, igual que nadie puede impedir que nos gusten Heal the World o el cine de Woody Allen. Lo insostenible es que un antisemita interprete en público el himno que dice que no pueden cantar los judíos”, publicó en su cuenta de Twitter la actriz Mercedes Funes.

“Me parece bien claro y distinto de una cancelación”, concluyó la actriz.

Por sus dichos, Iorio registra denuncias en Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).