Fallo judicial ratificó que en 15 comunas correntinas elegirán intendente y concejales el 14 de noviembre

jueves 09 de septiembre de 2021 | 15:31hs.

Este miércoles se conoció el fallo de la jueza electoral María Eugenia Herrero, de la ciudad de Corrientes, donde se rechaza el planteo judicial que hicieran anteriormente ante ese tribunal el dirigente del MID, Antonio Barros Perkins y su aliado circunstancial, Carlos Raúl Farizano.

Ambos, en esa oportunidad, habían solicitado una "acción declarativa de inconstitucionalidad electoral" por la fecha que fuera adherida por el intendente de Santo Tomé, Mariano Garay, para las elecciones donde se elegirán intendente, vice y concejales.

La fecha en cuestión es el 14 de noviembre, juntamente con los comicios nacionales (y 14 intendencias correntinas más), pero tanto Barros Perkins y Farizano alegaron que eso era algo que no se ajustaba a derecho invocando una serie de argumentos que fueron rechazados por la jueza Herrero.

Con el fallo, los comicios comunales se realizarán a menos de un mes del traspaso de mando, que es el 10 de diciembre. También quedó firme que se elegirán ocho concejales titulares y cinco suplentes, lo que indica que el cuerpo deliberativo estará conformado por once ediles a partir del próximo período legislativo.

En Santo Tomé se eligen intendente, vice, ocho concejales titulares y cinco concejales suplentes. También eligen en esa fecha las siguientes localidades: Cruz de los Milagros, Esquina, Felipe Yofre, Gobernador Virasoro, Herkizka, Itatí, Loreto, Mercedes, Paso de los Libres, Saladas, San Isidro, San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía. Se elegirán 15 intendentes, 67 concejales y 82 cargos municipales.

"No van a hacer una elección aparte por nosotros"

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santo Tomé, Fabián Borda, manifestó que desde el Municipio estaban tranquilos, aunque obviamente tomaron con seriedad por tratarse de una presentación judicial.

"Todos los intendentes se asesoraron bien antes de hacer la presentación. Son quince intendentes, o sea, cualquier presentación o situación judicial la tendrían que hacer sobre los quince, no sólo sobre uno. No van a hacer una elección aparte para nosotros. En una ciudad grande como la nuestra no existe la posibilidad de un empate, porque plantearon en algún momento que si había un empate no iba a haber tiempo para llamar nuevamente a las urnas, pero no va a ser así", expresó.

Añadió que "son ocho candidatos a concejales, cuatro salibles. El intendente en este momento debe estar definiendo, él es quien toma la decisión, más allá de que nos pregunta a nosotros, la última palabra la tiene él. El 14 se presentan las posibles alianzas, que son alianzas de nombre y compromiso, porque no hay más boletas en el cuarto oscuro. Y el 29 de septiembre, los nombres de candidato a vice y concejales".

En cuanto a los nombres de los futuros candidatos a concejales, Borda indicó: "Hay más caras nuevas que caras viejas", haciendo referencia al recambio generacional dentro de los partidos políticos.