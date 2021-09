¿Y ahora qué, Jair Bolsonaro?

jueves 09 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Debilitado por la acumulación de problemas no resueltos, que se agravan, con el apoyo a su nível mas bajo, Jair Bolsonaro jugó todas sus cartas en las movilizaciones del 7 de septiembre, feriado de la independencia en Brasil. Propuso ataques directos al Supremo Tribunal Federal (STF) y hasta a la Embajada de China, para que el día desembocara en un contragolpe. Esto, porque Bolsonaro había llegado a la conclusión de que habría un golpe en contra de él, de parte del poder judicial y de los medios, que habrían sacado a Lula de la cárcel para llevarlo a la presidencia de Brasil.

Asimismo, Bolsonaro considera que el poder judicial no lo dejaría gobernar, simplemente porque el STF ha empezado a tomar decisiones en contra de los bolsonaristas que amenazan al mismo poder judicial sistematicamente en internet. Varios de ellos han sido apresados. Ademas, se les ha impedido recaudar recursos por internet y se le han bloqueado sus cuentas bancarias.

En sus discursos, en Brasilia y en San Pablo, Bolsonaro concentró sus ataques en el poder judicial, afirmando que los magistrados pagarán un precio si no reculan y siguen realizando acciones para limitar la capacidad de acción del presidente. Bolsonaro reiteró su disposicion a desobedecer las recientes decisiones judiciales contrarias a sus intereses, postura que agrava drásticamente el enfrentamento entre los dos poderes. Bolsonaro llegó a decir que convocaría al Consejo de la Republica, órgano que podría decretar intervenciones en provincias o directamente un estado de sitio a nivel nacional. Pero, al no tener respuestas positivas de los miembros de ese Consejo, retiró la convocatoria.

Si con la marcha del martes Bolsonaro quiso cambiar la situación de desgaste que viene sufriendo a lo largo de este año, no lo logró. Al contrario, ha aumentado el desgaste. El temor a acciones violentas, a algún tipo de invasión del Capitolio en Brasil, no se plasmó en los hechos. El mismo PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso, convocó una reunión para discutir la posibilidad de hacerle un juicio político a Bolsonaro.

Al mismo tiempo, como es tradicional en Brasil, para esta misma fecha fue celebrado, en todo el país, el Grito de los Excluidos. Este año tuvo el valor agregado de servir como manifestación de repudio a Bolsonaro. Se realizaron concentraciones en 17 capitales y en otras 47 ciudades por todo el pais. La oposicion retomará pronto la dinámica de movilizaciones nacionales en contra de Bolsonaro.

Pasada esta fecha, el pais vuelve a su situación de crisis económica, dado que el alza de la inflación y la inestabilidad política han terminado con la posibilidad de algún tipo de recuperación. Y la crisis social sólo tiende a agravarse.

Bolsonaro jugó todas sus cartas, pero las manifestaciones no fueron tan grandes como esperaba, no hubo los ataques al STF ni a la embajada de China. No pudo dar el contragolpe que él había mencionado. No se fortaleció. Ni siquiera frenó su desgaste.

Por Emir Sader

Sociólogo y politólogo brasileño

Para Página 12