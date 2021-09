“La gente va a estar enloquecida, como nosotros”

jueves 09 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

Argentina recibirá a Bolivia por la 10ª fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 que marcará el regreso del público a los estadios luego de un año y medio y también el festejo por la conquista de la Copa América.

El encuentro se disputará desde las 20.30 en el estadio Monumental, que abrirá sus puertas para 17 mil hinchas que consiguieron su entrada para alentar a Lionel Messi y a los campeones de América.

El partido será televisado por la TV Pública y TyC Sports y el arbitraje estará a cargo del peruano Kevin Ortega.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se presentará ante el público argentino luego de la histórica conquista de la Copa América en Brasil que cortó una larga racha de 28 años sin títulos para el seleccionado mayor y luego del escándalo que originó la suspensión del clásico ante Brasil, en San Pablo.

Con respecto al partido que jugó los primeros cinco minutos del fallido encuentro contra el Scratch, el entrenador santafesino tendrá que realizar tres variantes obligadas.

El arquero Emiliano Martínez, el defensor Cristian Romero y el mediocampista Giovani Lo Celso fueron desafectados, al igual que Emiliano Buendía, y volvieron a Europa para reincorporarse a sus clubes en Inglaterra tras haber viajado sin el aval de la Premier League.

El reemplazante del Dibu Martínez será Juan Musso. En la defensa se impone el ingreso de Germán Pezzella por el Cuti Romero, pero las dudas pasan por el puesto que dejó libre Lo Celso en el mediocampo.

Las opciones que maneja el cuerpo técnico son las de Nicolás González y Alejandro Gómez.

El Papu fue titular en el último choque contra Bolivia en la Copa América y se lució con el gol -tras asistencia de Messi- que abrió el 4-1 definitivo.

Bolivia, por su parte, buscará ser el invitado que arruina la fiesta, pero el venezolano César Farías, entrenador de la Verde, llega muy cuestionado luego del empate ante Colombia (1-1) en La Paz y la derrota frente a Uruguay (4-2) en Montevideo que dejaron al equipo en la penúltima posición con 6 puntos sobre 24.

Bolivia, además, lleva 59 partidos de Eliminatorias sin ganar como visitante y los mejores resultados que consiguió en territorio argentino fueron los empates consecutivos por 1-1 en 2011. El primero fue en julio en La Plata por la primera fecha de la Copa América y en noviembre se repitió el resultado en el Monumental por las Eliminatorias.

La palabra del capitán

Rara vez Lionel Messi habla antes de un partido, pero ayer el capitán del conjunto argentino aseguró que el grupo espera con ansias el reencuentro con el público.

“La verdad es que no sé qué va a pasar. Tampoco tenemos mucha información. La gente va a estar enloquecida, igual que nosotros”, aseguró Messi, pero rápidamente bajó la ansiedad: “Primero tenemos que pensar en ganar los tres puntos para seguir sumando”.

“Tenemos que disfrutar de la gente, de la Copa América que se ganó y de todo lo que podamos”, agregó el 10.

El capitán aprovechó para destacar al grupo que se conformó y valoró a los jugadores que estuvieron antes.

“Hay un grupo increíble que empezó a aparecer en la Copa América 2019. Antes también había un grupo espectacular, en 2014, 2015, 2016. Un grupo de amigos. El grupo se fue fortaleciendo. Habíamos llegado a finales, de la misma manera. Lo que pasa es que cuando ganás se ve de otra manera. Lamentablemente, si bien no es así, muchos se fijan en eso”, tiró Messi.

“Hubo una parte del periodismo que nos trataba de fracasados, decían que no sentíamos la camiseta y que no teníamos que jugar más”, indicó Messi y reconoció que “No todo pasa por ganar o perder. Es difícil ganar una Copa América o un Mundial. Creemos que somos los mejores del mundo, y tenemos que reconocer que no somos los mejores. No es fácil ganarla”.

“Ni antes éramos los peores ni ahora somos los mejores. Tuvimos la suerte de ganar, pero hay que seguir creciendo”, cerró el rosarino en la previa de una noche en la que la selección se reecontrará con su gente.