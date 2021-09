Polémica en el Concejo por prohibir entrada de la prensa

jueves 09 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

La sesión del Concejo Deliberante de Puerto Piray del último martes debió suspenderse ante la negativa de una parte de los concejales a dejar ingresar a un medio de prensa a la sesión. La situación se dio al querer ingresar un periodista de un medio local a la sesión, situación que no fue permitida por los tres concejales pertenecientes a la renovación.

El Concejo consta de cinco miembros, tres de ellos renovadores y dos de Juntos por el Cambio. Los ediles oficialistas se oponían aduciendo el protocolo sanitario y las medidas de bioseguridad.

Nidia Smith, concejal de Cambiemos, en diálogo con El Territorio explicó: “El reglamento interno del Concejo establece que las sesiones son públicas. Para ser designadas como secretas, es decir, sin acceso de nadie a la sesión, se debe aprobar con los dos tercios de los integrantes del cuerpo. Al ser cinco concejales se necesitan cuatro votos y al no poder lograrlos, los concejales de la renovación decidieron suspender la sesión”.

El periodista se llama Blas Leonardo Camacho, y trabaja en el medio local FM La Voz. De acuerdo a sus declaraciones, posteriores a la suspensión, sólo quería cubrir la sesión para informar a la comunidad.

“Es cierto que tenemos un recinto chico, pero en anteriores oportunidades ingresaron varias personas, incluso el intendente con todo su gabinete, por eso no entendemos que no se dejara ingresar a una sola persona que se podía sentar en un banco apartado. Es bueno que la prensa difunda las actividades del Concejo. Los concejales nos argumentaban las medidas de seguridad, pero para el Día del Niño hicieron una fiesta con más de 1.000 personas donde no se cumplieron los protocolos”, dijo el periodista.

Desde el Concejo se elevaron pedidos al Ejecutivo para sesionar en un lugar más amplio a fin de facilitar la presencia de vecinos.

“No es nuevo esto, siempre hay impedimentos para que ingrese la prensa, con el agravante de que tenemos muchos temas pendientes. En mayo no se sesionó porque estaban de campaña, en junio hubo una sola sesión, en julio receso y desde agosto hasta ahora sólo pudimos sesionar dos veces. Representamos al pueblo y debemos rendirle cuentas", concluyó Smith.