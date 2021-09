Qué ver, leer y escuchar

jueves 09 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Lady Baco

Cine.ar Play

So-young, de 65 años, vende una misteriosa bebida energizante. Impulsada a cuidar a un niño abandonado, y con el pedido de un anciano para una muerte asistida, So-young cae en un profundo conflicto existencial. Cinta coreana, dirigida por EJ-Yong.

El gran Lebowski

mazon Prime Video

Un desempleado es confundido por unos matones con el millonario Jeff Lebowski, quien se llama igual que él y a cuya esposa han secuestrado. Cuando acude a casa del millonario para quejarse, éste decide contratarlo para rescatar a su esposa. Con Jeff Bridges.

Nuestra parte de la noche

Mariana Enríquez

Un padre y un hijo atraviesan Argentina por la ruta, desde Buenos Aires hacia las cataratas de Iguazú. Son los años de la dictadura y la tensión es parte del camino, la meta es la huída. Una novela policial multipremiada de Mariana Enríquez.

Tener lo que se tiene

Diana Bellessi

Un volumen con la obra poética de Diana Bellessi. Versos con la mirada hacia el esplendor de las formas, que además incluyen el ideal de una oralidad de lazos comunitarios. La autora articula un pensamiento crítico con una marcada impronta social.

Urgente

Revistas

La banda Revistas presentó ‘Urgente’, un sencillo adelanto de lo que será su esperado primer álbum ‘Drama’. La agrupación bonaerese conformada por Rullix, Joel, Xav, Monastera y Apuradísimo lanzó este tema con contenido social y ritmo folk-pop.

Turn it up

Oliver Tree, Little Big y, Tommy Cash

El músico y productor Oliver Tree se unió a la banda rusa de música rave Little Big y al rapero estadounidense Tommy Cash para lanzar ‘Turn it up’. La canción está acompañada de un original video dirigido por el artista californiano.