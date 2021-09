Una serie de Paka Paka compite en los Emmy Kids

jueves 09 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

El canal infantil público Pakapaka fue nominado en los Premios Emmy Kids 2021 en la categoría Animación por la serie “Petit”, que sigue a un niño curioso cuyas preguntas abren mundos posibles y alternativos que nadie había imaginado antes.

El premio, que entrega la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión desde 2013, reconoce la excelencia en la programación infantil internacional producida fuera de Estados Unidos.

El ganador se conocerá el próximo 12 de octubre a través de una ceremonia virtual, se informó a través de un comunicado.

Allí “Petit”, que es una coproducción de Pájaro, Non Stop, Señal Colombia y Pakapaka, competirá con “Mush-Mush and the Mushables” (Francia), “Shaun the Sheep: Adventures from Mossy Bottom” (Reino Unido) y “Aardman Tish Tash” (Corea del Sur).

La serie sigue al personaje del título y a sus compañeros de aventuras Laura, Gregorio, Román y su perro Tadeo, en diversas ocurrencias y travesuras que surgen de las experiencias cotidianas de la infancia. La propuesta está basada en el cuento “Petit, el monstruo”, de la reconocida ilustradora y escritora argentina Isol.

La serie puede verse completa y de manera gratuita a través del canal en YouTube de Pakapaka y en la plataforma Contar.