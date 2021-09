Cristina defendió el cepo a la exportación de carne

miércoles 08 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

La vicepresidenta Cristina Kirchner defendió ayer la medida oficial de la restricción a las exportaciones de carne vacuna. En el mensaje enfatizó la necesidad de brindarle estabilidad a los consumidores, a través de esta decisión con la que desde el Ejecutivo buscan contener los precios. “Mirá el video. No lo digo yo, lo dice un carnicero y además lo dice TN”, recomendó la ex presidenta vía Twitter, y adjuntó un material audiovisual en el cual un comerciante del barrio porteño de Caballito cuenta que hace más de dos meses no aumenta el valor de los cortes. “Mantener los precios de dos meses para acá en la Argentina para nosotros es una hazaña. Eso es lo que festejamos”, comenta el carnicero y agrega: “No recordar cuándo fue la ultima vez (que aumentaron) a nivel inflación, para lo que nosotros venimos manejando, es una hazaña”.

Para cerrar su tuit, la vicepresidenta sostuvo: “La estabilidad y la previsibilidad no sólo deben ser para los que invierten, sino también para los consumidores”.

El presidente Alberto Fernández había resaltado el lunes que los precios de la carne bajaron desde el momento en que el gobierno aplicó cupos a la exportaciones del sector, al difundir un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), que indicó que “el precio de la carne vacuna se redujo por segundo mes consecutivo”. El informe detalló en tanto que se observó una baja del 1,4% en agosto y recordó que en meses anteriores había mostrado subas de más del 6%. En una publicación en su cuenta personal en Twitter, el jefe de Estado sostuvo que “los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones”.

En cifras

1,4%

Fue la merma en el precio de la carne detectada por Cepa. En los primeros meses del año había registrado subas del 6,3% y del 7,3%. Y en junio subió 7,9% .