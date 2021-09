Los que no tienen dni, el escollo final a superar en la campaña de vacunación

miércoles 08 de septiembre de 2021 | 6:06hs.

Con sus puntos a favor y ciertas limitaciones, el Plan Estratégico de Vacunación contra el Covid-19 se viene desarrollando sin pausa, a tal punto de que en el país la mitad de la población mayor de 18 años tiene esquema completo. En Misiones casi el 80% de los adultos mayores cuenta con las dos dosis y se continúa la inoculación en los 58 vacunatorios fijos como en los operativos extramuros.

La campaña anticovid tuvo y todavía tiene barreras por superar. Así como en un principio, en diciembre de 2020, la escasez de vacunas en el país -por demora de los proveedores- dificultó abarcar a la mayor población, después se sumó la gente que por miedo o desconfianza a raíz de las noticias falsas postergó su turno para vacunarse. También hubo quienes por creencias religiosas rechazaron su dosis, situación que implicó un fuerte trabajo de diálogo y concientización en los municipios más cerrados. Ahora, un obstáculo quizás menos influyente pero evidente en el trabajo de campo de los vacunadores, son los indocumentados. Aquellas personas que están en condiciones de recibir la vacuna pero que están fuera del sistema al no poder acreditar su identidad. O bien, quienes iniciaron el trámite para obtener o renovar su DNI y no lo retiraron; en este último caso en Misiones hay 9.733 documentos en guarda, según el Registro Provincial de las Personas.

El Territorio consultó sobre el drama de los ciudadanos que viven sin DNI argentino, a lo cual desde el Registro señalaron que no existen estadísticas que visualicen esa realidad. En tanto, desde 2016 se avanza en el programa Indocumentados Cero, un plan estratégico para agilizar las inscripciones tardías. El año pasado, previo a la pandemia, se detectaron cerca de 500 demandas de personas sin DNI (Ver recuadro Indocumentados Cero).

En Pozo Azul, el número de habitantes indocumentados es una problemática por la cual, desde que se creó el municipio hace casi cuatro años, se llevan adelante varias acciones a fin de que las personas puedan acceder al trámite y regularizar la situación. Este problema se puso en evidencia durante la campaña de vacunación del coronavirus, porque para acceder a la vacuna es requisito concurrir con el DNI.

En las salidas a terreno y operativos extramuros, los vacunadores se encontraron con indocumentados que se quedaron sin recibir la dosis, ya que es necesario cargar en la base de datos del Ministerio de Salud de Nación los datos y una fotografía del frente y dorso del documento. Del porcentaje de población objetivo que debía vacunarse, el 3 por ciento pertenece a indocumentados, en su mayoría personas dentro del grupo de riesgo, que por diversas razones no cuentan con DNI.

Desde la oficina del Registro de la Personas confirmaron la demanda de personas sin documento y en muchos de los casos, el personal se traslada hasta la casa del indocumentado a fin de iniciar los trámites.

En San Antonio según las autoridades sanitarias del hospital local se dieron algunos casos de personas indocumentadas que se acercaron para recibir la vacuna anticovid, pero ha sido un porcentaje muy bajo. “Las personas que no cuentan con ningún tipo de documentos es imposible vacunarlas porque la vacuna se debe cargar en un registro nacional y así darle la baja a la vacuna una vez aplicada y si no hay documento, no hay forma de dar la baja y justificar esa vacuna, pero según nuestros controles son pocas las personas indocumentadas en el municipio, lo que sí hay te tener en cuenta es que estamos en una frontera muy particular y existen muchas personas con documentos extranjeros y sobre eso se vuelve un poco difícil llevar un control”, afirmó Franco Azula, director del hospital local.

En Bernardo de Irigoyen la situación es similar a San Antonio según los controles y registros del personal sanitario; se dieron algunos casos aislados de personas que se acercaron para recibir la vacuna sin contar con documento argentino y no pudieron acceder a la inmunización.

En Jardín América

En Jardín América, tanto en el antiguo hospital, como en todos los centros de atención a la salud, se aplican las vacunas contra el coronavirus, a pesar de que a veces, quien quiera recibir la primera dosis y llega sin su Documento Nacional Nacional de Identidad, se le inmuniza igual, ya que, se prevalece la salud. Es decir, según señalaron desde los equipos de vacunación, si la persona informa que tiene su DNI en trámite o bien lo perdió en los últimos días y debe gestionar el nuevo, puede acceder igual a la vacuna.

Jardín América además de hacer la campaña de vacunación en el nosocomio, realizan en diferentes Caps que se encuentran en los barrios del municipio, como así también en el Centro de inmunización del área VIII, a media cuadra de la plaza Colón de Jardín América

En Puerto Leoni, Estela Cano, agente sanitario explicó: “Siempre pedimos el documento a los que se acercan a los Caps para verificar bien los datos y si la persona no tiene el documento, vemos si tenemos la historia clínica”. Contó a modo de ejemplo: “Un señor vino con un certificado de documento en trámite, pero fueron muy pocos los que se presentaron sin el DNI”.



Indocumentados 0, un plan que arrancó en 2016

Desde 2016 se avanza en el programa Indocumentados Cero, un plan estratégico para agilizar las inscripciones tardías. La iniciativa consiste en generar una partida de nacimiento y DNI para aquellas personas que jamás existieron para el sistema. La modalidad del trámite cambia, básicamente, en que el Registro de las Personas presta un servicio que antes no estaba previsto.

Anteriormente el trámite podía extenderse por largos años, siendo la principal barrera la falta de asesoramiento gratuito, teniendo en cuenta que los demandantes son de baja instrucción en la mayoría de los casos. Ahora el ciudadano puede salir del Registro con la demanda en la mano y la presenta en el Juzgado de Paz de donde reside.

Por otro lado, la inscripción tardía para tramitar el primer Documento Nacional de Identidad (DNI) se extiende hasta los 18 años, antes de 2019 era hasta los 12 años. “En Misiones desde la vigencia de la ley 27.611 a la fecha, hubo 118 trámites culminados”, señalaron desde el Registro.



En cifras

9.733

Según el Registro Provincial de las Personas, hay esa cifra de documentos en guarda en Misiones. Las oficinas más grandes entregan entre 45 a 50 DNI por mañana.