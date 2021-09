Villa Olivari: Yavorsky dijo “el domingo ya sabíamos que ganábamos”

martes 07 de septiembre de 2021 | 19:32hs.

La pequeña localidad del departamento de Ituzaingó, fue noticia nacional al definirse la intendencia por una mínima diferencia de 3 votos. Tras el escrutinio definitivo, se confirmó que el justicialista Alberto “Tito” Yavorski ganó esa comuna, ya que el escrutinio provisorio le dio como ganadora a Mary Aquino por 11 votos.

En dialogo con El Territorio, el intendente electo por la mínima diferencia de Villa Olivari Alberto Yavorsky, expresó que “el domingo cuando se cerró el escrutinio y se hizo el recuento de votos en el cuarto oscuro, ya sabíamos que ganábamos, pero como hubo algunas anomalías en la información, y en planillas que se tacharon y otros errores, entonces decidimos hacer la presentación en la junta y por eso se demoró todo”. “Nosotros siempre fuimos respetuosos de nuestros adversarios acá no sucedió en la campaña hubo un avasallamiento hacia mi persona y mi equipo de trabajo” denunció Yavorsky.

En cuanto al recuento de votos explicó que “ayer se hizo el recuento y era como nosotros decíamos, incluso las panillas de ellos coincidía con la nuestra, siempre hay una mano negra donde aparecen adulteraciones y por el afán de querer llegar es lamentable que se hagan estas cosas” señaló ciertamente ofuscado.

En cuanto a los acuerdos políticos Yavorsky dijo que “toda la vida le acompañamos a Ricardo Colombi(ex gobernador de Corrientes), y esta vez no se dieron las cosas para que sea así” y aclaró “yo con el gobernador no tengo ningún problema, es más fuimos amigos y compinche de su padre, pero bueno algo pasó por el camino que Villa Olivari fue olvidada, entonces eso hace que uno tome otra decisión, no tengo problema con el gobierno pero bueno hay que marcar que en algunas cosas uno no está de acuerdo y pasa esto” expresó Yavorski.

Igualmente se expresó que todo va a cambiar de aquí en más “Todo va a pasar y esto se arregla cuando hay un buen dialogo” expresó el intendente electo.

Por su parte Roberto Salas actual intendente de Vila Olivari se mostró contento con los resultado del escrutinio definitivo “pudimos ganar por la mínima diferencia, la gente está contenta y nosotros también la idea es seguir trabajando por el bienestar de Villa Olivari.

Alberto Yavorsky fue el primer intendente electo por el voto popular en el año 2005 hasta el 2009, ese mismo año logró su reelección y condujo los destinos del municipio hasta el 2013. En ese año fue elegido su sucesor el maestro Roberto salas quien gobernó hasta el 2017 y fue reelecto en su cargo que dura hasta el 10 de diciembre de este año. Yavorsky se prepara para su tercer mandato en la comuna del departamento de Ituzaingó.