Hospital Escuela: continúa evolucionando el primer trasplantado de Médula Ósea con donante alogénico

martes 07 de septiembre de 2021 | 12:06hs.

Desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” informaron que Esteban, el primer trasplantado de Células Progenitoras Hematopoyéticas CPH (Médula Ósea), con donante alogénico, continúa evolucionando favorablemente. El procedimiento fue el 13 de agosto del 2021, poco días después recibió el alta.

Esteban, tiene 34 años, vive en Puerto Rico, con su señora y dos hijos, una joven de 16 años y un varón de 3 años, trabaja en un comercio. El fue diagnosticado hace un tiempo con Linfoma de Hodgkin no clásico; primero, a modo de tratamiento se intentó un trasplante de CPH, autológico pero no respondió a la colecta de células provenientes de su propio cuerpo, por lo que desde el Hospital Escuela, no bajaron los brazos, con la autorización del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Misiones (CUCAMIS), cumpliendo con todos los requerimientos, realizaron por primera vez, en el Nosocomio, un trasplante a través de un donante externo, alogénico, en este caso relacionado, ya que fue su hermano. El procedimiento fue el 13 de agosto del 2021.

Al respecto, Esteban manifestó “estoy muy contento, sabía que iba ser el primero, que le realizaban un trasplante con un donante alogénico. Cuando me dieron la oportunidad de trasplantarme en mi Provincia, evitando el traslado a otro lugar, me sentí muy feliz”.

Ante la pregunta de cómo vivió toda la familia el proceso de su enfermedad, él afirmó que siempre lo acompañaron y lo apoyaron. “Somos una familia grande de 9 hermanos.

Durante todo el proceso de quimioterapia, siempre me apoyaron y cuando se presentó la posibilidad del segundo intento (trasplante alogénico), ya que el primero fue fallido (autólogo),

mis nueve hermanos estuvieron predispuestos a hacerse la prueba, por lo que saliócompatible

Jorge, gracias a esto, se pudo hacer el trasplante, así que estoy eternamente agradecido”.

Asimismo, recordó el inicio de la patología Linfoma de Hodgkin no clásico, “los síntomas que tuve fueron mucha fiebre, pérdida de peso, mucha sudoración. Con el trasplante, si todo va bien, sería el final de la enfermedad”.

Finalmente señaló, que en todo momento estuvo muy motivado y agradeció la atención en el Hospital Escuela “cuando comencé con el tratamiento siempre estuve con ánimo. Todo fue rapidísimo, me atendieron muy bien, durante la recuperación tengo muchos cuidados”.

Por su parte, la Responsable del Servicio de Hematología y Coordinadora de Trasplante de Células, del mencionado Centro Asistencial, Dra. Haydee Bernard explicó “el trasplante de CPH, como tratamiento, consistió en el reemplazo de las células enfermas de la médula ósea, por células madres (progenitores hematopoyéticos), en este caso de un donante sano (trasplante alogénico). El paciente continúa evolucionando favorablemente, por lo que estamos muy contentos”.