Padres toman edificio escolar en Pozo Azul

martes 07 de septiembre de 2021 | 9:02hs.

Los padres de alumnos que asisten a la deteriorada escuela Nº 902, ubicada a la altura del kilómetro 90 sobre ruta provincial 17, Pozo Azul, con tristeza e impotencia, decidieron nuevamente tomar el predio escolar. La medida responde al incumplimiento del inicio de obra que fuera acordada el pasado 6 de abril. Dicha obra resulta una urgente necesidad para que tanto docentes como alumnos puedan desempeñarse en un ambiente acorde.

De madera, construida hace décadas, la escuela 902 se está cayendo a pedazos, situación que pareciera no importarte a las autoridades pertinentes, obligando a los padres a tomar nuevamente medidas a fin de obtener respuestas. En esta oportunidad decidieron tomar la escuela y no cortar la ruta, solicitando tanto el inicio de la obra como la resolución donde conste la aprobación del nuevo edificio.

Esta mañana los docentes y alumnos, no pudieron ingresar a las aulas, que resultan un peligro por el estado avanzado de deterioro, sin contar que no cuentan con sanitarios en buen estado, ya que tienen letrinas y tampoco espacios apropiados para higienizarse las manos, cuestiones básicas que resultan esencial en tiempos de pandemia.

Dicha escuela pertenece a Bernardo de Irigoyen y ante la situación insostenible, en abril pasado los padres realizaron un corte de ruta, hasta que lograron un acuerdo donde estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Educación que se comprometieron a resolver el problema con la construcción de un nuevo edificio, sin embargo se pasaron más de cuatro meses y no se ejecuta la obra.

Ayer, un grupo de padres se acercó a la dirección de la escuela y a la municipalidad presentado una nota donde solicitaron conocer el número de resolución donde figure la aprobación de la obra, sin obtener respuestas “Ya no tenemos palabras para expresar nuestra indignación, están jugando con los derechos de nuestros hijos, nos mienten, firman un acta y no cumplen. Hoy decidimos tomar la escuela como medida pacífica, esperando los representantes tengan un poco de consideración y comiencen con esta obra que no es un lujo, es una urgente necesidad” coincidieron los padres que se encuentran frente al predio escolar.

Desde este medio se intentó comunicación con alguno de los funcionarios que firmaron el acta de acuerdo, sin obtener retorno.