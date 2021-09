Misiones no registró muertos y hubo 36 positivos

martes 07 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

Misiones reportó 36 casos nuevos de coronavirus y no hubo víctimas mortales, según el parte epidemiológico de ayer difundido por el Ministerio de Salud Pública.



En esa línea, desde la llegada de la pandemia, la tierra colorada acumula 694 fallecidos y 35.921 positivos. Por otra parte son 34.588 las personas recuperadas (123 ayer).



A la fecha, Misiones posee 639 casos activos con 25 pacientes internados. Para finalizar Salud Pública informó que hay 1.481 personas aisladas de manera preventivamente.



Por otro lado, el Ministerio de Salud de la Nación informó que, ayer, se registraron 162 muertes y 3.893 nuevos contagios de coronavirus. Con estas cifras, el país acumula un total de 5.207.695 casos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos son 112.673.



Por otra parte, de ayer fueron realizados 63.096 testeos, con un índice de positividad del 6,16%%, por debajo del 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 22.558.730 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 189.179 casos positivos activos.



Segunda dosis de Sputnik

Continúa el Plan Estratégico de Vacunación Contra el Covid-19 en Misiones. Si bien en la jornada de ayer no hubo vacunación ni testeos por el asueto en conmemoración del Día del Empleado Público, los operativos seguirán hoy.



Para aquellas personas que optaron por no combinar las vacunas, mañana se abre una nueva convocatoria para aplicarse la segunda dosis de la Sputnik V. Se trata de las vacunas que fueron producidas en Argentina.



El llamado es para el grupo etario de 50 a 54 años y la vacunación será por terminación de número de DNI, en vacunatorios fijos de Covid-19, no en los operativos extramuros. En Posadas será sólo en el Finito Gehrmann.



El cronograma dispuesto convoca para hoy a las personas con DNI terminado en 0, 1, 2 y 3; mañana, documentos que concluyan en 4, 5 y 6; y el jueves, los DNI que finalicen en 7, 8 y 9. Los mayores de 55 años pueden acudir sin importar la terminación del DNI.