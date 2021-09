Casi un 40% aprobó las previas y se evalúa la continuidad de libreta abierta

martes 07 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

La segunda parte del año escolar se mantiene con la modalidad mixta en Misiones, entre virtualidad y presencialidad, como se había planificado desde principios de ciclo lectivo. Si bien en el Consejo Federal de Educación (CFE) se había dispuesto reducir el distanciamiento social de 1,5 metros a 90 centímetros, para de esta manera aumentar la cantidad de alumnos en las burbujas, la Provincia no modificó su protocolo.



Con el reinicio de las actividades educativas, tras el receso de invierno, se avanzó también en los exámenes de las mesas previas. Este año, por el contexto particular que impone la pandemia de Covid-19, el cronograma de fechas varió de acuerdo a la organización de los establecimientos siendo el plazo del 26 de julio al 6 de agosto.



Un mes después de las mesas examinadoras, desde las autoridades educativas destacan que el resultado fue positivo: hubo un 65% de asistencia y de ese porcentaje casi el 40% aprobó las materias adeudadas. El sistema establece que los alumnos del nivel secundario pueden acumular hasta tres asignaturas previas para pasar de un año a otro.



Viviana Escurdia, directora de Enseñanza Secundaria del Consejo General de Educación (CGE), detalló que en la instancia de examen para previas registraron 5.400 inscriptos, y aproximadamente el 65 por ciento se presentó a rendir.



“Casi un 40 por ciento aprobó, los número son positivos, los chicos han aprovechado todas las instancias que pudimos establecer”, sostuvo en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Además destacó que 940 alumnos se presentaron para terminar el secundario y “aprobó más del 50 por ciento, es sumamente positivo”, enfatizó.



“El año pasado fue complejo, pero pudimos lograr que muchos alumnos regularicen su trayectoria en el nivel secundario”, destacó Escurdia.



En ese sentido, señaló: “Seguimos instando a los chicos a que aprovechen y rindan”.



Libreta abierta

Además de la flexibilidad de las mesas previas o bien la asistencia a los estudiantes mediante becas, se instaló en Misiones y en el resto del país el concepto de libreta abierta, teniendo en cuenta las dificultades de cursado virtual durante el año pasado.



El año pasado aquellos alumnos que según consideraciones de directivos y docentes adquirieron los conocimientos básicos, promocionaron y terminaron el año el 4 de diciembre, tal como está previsto. En tanto, aquellos que no alcanzaron los saberes básicos, tendrán una instancia de continuidad bajo el concepto de libreta abierta.



En el inicio del ciclo lectivo 2021, en Misiones el 8% de los estudiantes empezó con libreta abierta, esto es 32.000 de los 400.000 alumnos que hay en la tierra colorada. El calendario escolar contempló una fecha mensual para acreditar saberes.



Consultada sobre cuántos alumnos están en esa condición, Cielo Linares, subsecretaria de Educación señaló “este dato se va a tener en septiembre, con la consulta de LUA (Legajo Único del Alumno), después del 10 que es cierre de trimestre”.



Asimismo anticipó que la continuidad del concepto de libreta abierta “se está debatiendo en mesas federales y en la provincia con los supervisores”



Las escuelas de la provincia notificaron que la carga online de datos para el Relevamiento Anual está habilitada hasta el 10 de este mes. Esta información es vital e importante para actualizar las principales cifras y los indicadores educativos de la provincia.



El RA2021 es un relevamiento de datos de carácter censal que abarca a todos los establecimientos educativos de la provincia y se realiza cada año desde 1996.



Programa Egresar

Un programa de becas y acompañamiento pedagógico basado en la integración de contenidos que busca que jóvenes puedan tener su título secundario fue puesto en marcha por el Ministerio de Educación este año. Se trata del programa Egresar.



Según indicó Escurdia, hay 2.900 chicos inscriptos. “No es facilismo, es oportunidad, que deberían aprovecharla. Es una propuesta que viene a ayudar a que los chicos titulen”, definió la funcionaria.



La iniciativa está orientada a estudiantes que terminaron de cursar el nivel secundario entre 2016 y 2020 y tienen materias pendientes que deben rendir para obtener su título. En la provincia de Misiones, 3041 se inscribieron al plan Egresar de los cuales 2905 se postularon a las becas.



Las becas se pagarán por los cuatro meses que dura el cuatrimestre (de agosto a diciembre) y si algún joven necesita cursar un cuatrimestre más, podrá renovar el año próximo.

Tres fechas más para acreditar saberes

El calendario establece otras instancias de recuperación de aprendizajes durante todo el año para que se puedan regularizar las trayectorias académicas, tanto de previas como las instancias de regularización.



Los exámenes de previas para el secundario volverán a tener lugar del 20 al 23 de diciembre, mientras que las instancias de regularización están previstas para el 24 de septiembre, el 25 de octubre y el 25 de noviembre.



En tanto, se prevé en el calendario que el ciclo lectivo 2021 finaliza el 17 de diciembre para el nivel inicial, primario y secundario, en tanto que para el superior concluirá una semana antes.

En cifras

5.400 Los alumnos de nivel secundario inscriptos para rendir previas llegaron a esa cifra. Hubo un 65% de asistencia y de ese porcentaje casi el 40% aprobó las materias.

