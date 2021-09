Comenzó el despliegue de 2.760 urnas en Misiones para las Paso del domingo

martes 07 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

A menos de una semana de los comicios, en la jornada de ayer comenzó el movimiento de las urnas para lo que serán las próximas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) del domingo 12 de septiembre.



El encargado del operativo de seguridad es el Comando Electoral que realiza el reparto del material desde el Parque del Conocimiento hacia los 459 centros de votación.



De acuerdo a lo que confirmó el secretario nacional electoral del distrito Misiones, Eduardo Bonetto, a El Territorio “son 2.760 las urnas que se repartirán en el operativo hasta el viernes”.



El primer camión salió ayer con 416 urnas a ser entregadas por ruta 12 hasta Eldorado, incluyendo Candelaria, Santa Ana, San Ignacio, Santo Pipó, Gobernador Roca, Jardín América, Capioví, Montecarlo, Puerto Piray y Puerto Rico además de los municipios aledaños; el segundo saldrá hoy con destino a Esperanza, Wanda, Libertad, Iguazú y Andresito; el tercer camión llevará el material electoral por ruta 14, a las localidades de San Pedro, Irigoyen, Dos de Mayo, San Vicente, El Soberbio y Aristóbulo del Valle; el cuarto camión repartirá las urnas en Alem, San Javier, Concepción de la Sierra, Apóstoles, Cerro Azul y San José; mientras que el quinto camión recorrerá las zonas de Oberá, Campo Viera, Campo Grande y Alba Posse. La ciudad capital será la última donde se desplegará el operativo.



De acuerdo a lo que confirmó Bonetto desde las 6.30 de ayer se dio inicio al traslado de las urnas - como también de los kits sanitarios - a los diferentes municipios, lo que se efectuará hasta el viernes inclusive. Mientras que el sábado “desde las 9 el personal del comando trabajará en las escuelas para organizar las mesas, cuartos oscuros y la delimitación de espacios para que el domingo la apertura sea más rápida, y se arranque a las 8 puntual la votación en la mesa”, con el fin de evitar aglomeramientos y colas de espera.



“Lo que más demoraba antes era la disposición de las mesas, ahora con la toma de posesión el sábado de las escuelas por parte del Ejército y el trabajo previo, se ahorra esa hora, hora y media que antes se perdía el día de votación. Este mecanismo ya lo venimos utilizando hace tiempo acá”, dijo Bonetto.



En esta oportunidad, serán 2.760 las mesas y 459 los locales de votación que estarán distribuidos en los municipios de la provincia, con el fin de que voten un total de 948.703 electores misioneros habilitados en el padrón. El horario de elecciones será de 8 a 18, ya que no se dispuso desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) una ampliación horaria. Al mismo tiempo, se estableció que entre las 10.30 y las 12.30 los grupos catalogados de riesgo como también las personas mayores de 60 años tendrán prioridad para ejercer el voto en ese horario.



Operativo y bioseguridad

Días atrás se presentó el operativo de seguridad que se llevará a cabo y se confirmó que para ese día se dispondrá de 2.658 efectivos y 412 móviles para la custodia de todo lo relacionado con el comicio.



De acuerdo a lo que se informó, se dispondrá de 1.450 hombres de diferentes fuerzas federales, entre Ejército, Prefectura, Gendarmería y la Armada, más el apoyo de la policía de Misiones, el Servicio Penitenciario, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal, totalizando 1.208 efectivos más para el resguardo, por lo que serán en total 2.658 los que garantizarán la seguridad tanto por dentro como por fuera de los establecimientos.



Asimismo, se remarcó que se pondrá hincapié nuevamente en la bioseguridad con kits sanitarios y el cumplimiento del distanciamiento social.



El uso permanente de barbijo, distancia de dos metros entre los votantes, sanitización constante de los espacios, ventilación de los cuartos, empleo de alcohol en gel, aforo reducido, prohibición de ingesta de alimentos y no compartir mate son parte de las medidas de bioseguridad, que ya fueron aplicadas en los comicios de junio. Esta vez, el personal de seguridad involucrado cumplirá otro rol además del de custodia: el de facilitador sanitario. Es decir, será la persona encargada de colaborar y garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus en esa jornada, que implicará la movilización de casi un millón de misioneros.



Para quienes no puedan sufragar, la justificación será vía web o mediante el correo de la Secretaría Electoral [email protected] y en el interior, en los juzgados de Paz, precisaron.

En cifras

948.000 Los electores están habilitados en el padrón de Misiones para concurrir a votar este domingo en las elecciones primarias.

2.700 Las mesas que se dispondrán en los 77 municipios misioneros, que estarán en los 459 centros de votación.