La divertida broma de Dani Alves a Messi: “Estamos bien de fotógrafo”

martes 07 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

En medio del escándalo entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, Dani Alves se ayer tomó un tiempo para bromear junto a su amigo Lionel Messi. Y es que el argentino utilizó una curiosa pechera, y el defensor no dejó pasar la oportunidad para recordárselo.



Luego de que el árbitro del encuentro parara el partido, Messi volvió al campo de juego no utilizando la camiseta de la selección argentina, sino una pechera oficial de fotógrafo. Esta imagen se volvió rápidamente viral, y hasta su compañero Paulo Dybala lo encontró divertido.



Sin embargo, Dani Alves aprovechó el momento para bromear junto a su ex compañero de equipo en Barcelona, y fiel a su estilo subió una historia de Instagram riéndose de la situación: “Creo que estamos bien de fotógrafo, ¿eh?”.