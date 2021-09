“No me hace falta un cargo para ayudar al rally”

martes 07 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

“Quiero anunciar que en la próxima asamblea no me voy a presentar como presidente así que es hora de dar paso a las nuevas generaciones. Yo seguiré ligado al rally, pero ya no como presidente”. Las palabras de Ignacio “Nacho Allende (60 años), en la reunión de pilotos del rally de Alba Posse, provocaron sorpresa en el mundo del rally.



Nacho asumió la presidencia el 23 de octubre del 2004 en una asamblea donde fue electo por unanimidad, reemplazando en el cargo al renunciante Alejandro López Selliez. Fue reelecto 7 veces como presidente y es el segundo mandamás que está al frente de la asociación que organiza el rally en Misiones.



Claro que la gestión de Allende no fue una más. Durante sus distintas gestiones, el rally misionero fue creciendo y modernizándose. Después de aquella fecha en Leandro N. Alem 2005, donde fueron solamente 14 máquinas, logró el compromiso de los pilotos y fue subiendo el Parque con la presencia de autos cada vez más modernos.



Bajo su presidencia se crearon las Clase N6 (2006), N2 (2006), N7 (2012), N3 (2016) y se unificó la clase 2 y 3 en el Grupo A (2013). buscando darle mayor atractivo al provincial y recuperando el Parque como nunca antes había pasado. La incorporación de las categorías de Motos y los Cuatriciclos fue el último paso para terminar de crecer en la parte deportiva.



Además, durante sus distintas gestiones la Amynar recuperó el rally Argentino y Sudamericano recibiendo premios en cada una de sus ediciones.



En la parte institucional se hizo fuerte logrando la sede propia en Garupá, donde actualmente se emplaza el circuito de Pruebas. También se logró la incorporación de bienes para llevar adelante los cronometrajes. Así se compraron los relojes, carpa y se formó el grupo humano para llevar adelante Cronos Rally, que hoy realiza el cronometraje del rally.



La Ampynar tiene cinco autos donde se traslada todo su personal a cada carrera y el próximo paso es terminar la ambulancia propia.



A dos semanas de su anuncio Allende se mostró tranquilo y pese a que recibió pedidos de seguir: “es una decisión tomada. Voy a seguir ligado y ayudando al rally, pero ya no como presidente”, indicó en charla con el Más Deportivo.



Sobre su decisión explicó “son muchos años al frente de la institución, creo que se cumplió un ciclo y siempre es bueno hacer un recambio. Hay que saber retirarse a tiempo. Y si el rally me vuelve a necesitar un día estaré disponible desde cualquier lugar. Yo no necesito un cargo para seguir ayudando a la Ampynar que siga creciendo, el rally es parte de mi vida, fueron casi 20 años al frente de la institución y si tomamos los años corriendo son casi 30”.



“Mis hijos están grandes y quiero seguir disfrutando del rally con ellos, corriendo con el autito que tenemos, sumando un auto más al parque y lo bueno es que hoy tenemos un grupo humano formado para seguir que ya se maneja sólo y cada uno sabe su función”, agregó.



Respecto a si le quedó algo pendiente, el presidente de la institución indicó: “Me hubiera gustado que nuestro predio de Garupá tenga más infraestructura, que se siga mejorando para que los equipos tengan un lugar cómodo para ir a probar con sombra con deposito para guardar nuestras cosas y que sea un lugar de reunión y que se transforme en nuestra sede”.



Por último, agradeció a “los pilotos, navegantes, sus familias, los mecánicos que hicieron grande al rally en Misiones. Sin el esfuerzo de ellos nosotros nuestro trabajo no serviría. A los distintos gobiernos provincial y a los intendentes que nos abrieron las puertas para que podamos llevar el rally a cada rincón de la provincia. También un agradecimiento a todos los grupos humanos que me tocaron conducir. Todos me enseñaron algo y dejaron algo en la institución”.