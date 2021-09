Inym seguirá discutiendo precios el próximo lunes

martes 07 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

Los directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) resolvieron ayer pasar a un nuevo cuarto intermedio hasta el 13 de septiembre para seguir la discusión de actualización de precios oficiales para la zafra de diciembre a marzo.



Hasta ayer seguían las fuertes diferencias de valores que defendían tanto el sector de la producción con unos 52 pesos por kilogramo, con el sector de la industria que había ofrecido pagar poco más de 30 pesos por kilogramo.



Según pudo averiguar este medio, desde el sector industrial ofrecieron un incremento del 20% y se llegó a ofertar pagar 35,64 pesos el kilogramo de hoja verde. En tanto, desde el sector de la producción insistieron “que se blanquee lo que se está pagando actualmente en el mercado” que, en algunos secaderos, se abona 52 pesos el kilo de la materia prima.



Precios y costos complicados

Sobre la actual discusión de precios, el presidente de la Cooperativa Piporé, Raúl Karabén explicó ayer que “En realidad lo que debe determinar el Inym es ver cuáles son los costos y establecer un precio referencial. No hacer un precio político, ni hacer un precio bajo que perjudique a los productores, hay que tratar de hacer una media que favorezca a todas las partes. Uno tiene que tratar que toda la cadena productiva esté satisfecha”, consideró el directivo en diálogo con el programa Acá te lo contamos, por Radioactiva FM.



Por otra parte, estimó que “Nación no va a avalar un fuerte aumento en una materia prima. No creo que de llegarse a un laudo se superen los 36 pesos por kilo por la presión que hay para contener los precios”, indicó.



Por otro lado, recordó que hoy el escenario para la venta internacional de la yerba mate es complejo, porque Brasil y Paraguay están ofreciendo precios menores. “Tenemos que recordar que en la producción de yerba mate competimos con Paraguay y Brasil que están llegando a nuevos mercados. Y en algunos casos ya nos han ganado cupos en países como Líbano”, recordó el directivo.