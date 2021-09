Nicolás Olmedo: un sueño cumplido respaldado por los apostoleños

martes 07 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

A poco más de dos meses del inicio del programa, La Voz Argentina finalizó este domingo con una impactante presentación que acaparó el rating (25.5) y emocionó a todos los televidentes. Sobre todo a los misioneros –especialmente apostoleños– quienes se conmovieron con la participación de Nicolás Olmedo, oriundo de la Tierra Colorada, quien se consagró con el tercer puesto del certamen de talentos.



En una edición especial en vivo, Nicolás se consolidó como el artista “revelación” del programa, según las palabras de su coach Lali, quien celebró su performance de Resistiré, “una canción muy icónica y representativa ya que empuja a trabajar por los sueños, perseverar”, resumió Nico emocionado luego de su número.



El apostoleño de 24 años se quedó con el 14,4% de los votos del público, recibiendo más de 600 mil votos a su favor. “La música es mi mejor expresión, no puedo más de felicidad. Hice cosas que nunca me imaginé en la vida”, dijo el artista luego de recibir el resultado de la votación aludiendo a que antes no se habría imaginado en un escenario tan grande, con millones de televidentes observándolo.



“Bailé, lloré, me maquillé, aprendí un montón, hice de todo y eso me llena de satisfacción. Gané tanto estando acá”, agregó el artista que poco tiempo antes de comenzar en el reality tenía vergüenza de cantar y en la edición del domingo fue halagado por Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky como el artista más completo: “Un verdadero showman”.



A la par de su éxito, en Apóstoles, su ciudad natal, la comunidad entera se reunió para disfrutar de la tan ansiada final y alentar, unidos, a Nico.



Con una pantalla grande expuesta en el polideportivo abierto de la Expo Yerba, los apostoleños se congregaron con carteles, pancartas, globos y mensajes de aliento para apoyar al artista y vivir juntos la final de La voz Argentina.



El evento se llevó a cabo de manera ordenada y respetando los protocolos de bioseguridad (los participantes debieron asistir con barbijo y el carnet sanitario de vacunación). Las 300 sillas dispuestas junto a la pantalla por la Municipalidad local fueron ocupadas al poco tiempo de abrirse el predio. A ellos, se sumaron más vecinos y seguidores de Nicolás que presenciaron de pie el programa o incluso llevaron sus sillas para acomodarse y compartir el evento.



“Nos sentimos muy agradecidos y emocionados por el apoyo a Nico. Estamos felices por él y por tanto cariño de la gente, por acompañarlo y seguirlo”, destacó su padre Ramón Olmedo, en diálogo con El Territorio luego de la gran final de La Voz.



“Vivimos dos semanas muy emotivas. El pueblo entero estaba muy conmocionado y feliz por los logros de Nicolás, y no es para menos ya que nos representó y dejó bien en alto la bandera de nuestra provincia”, señaló por su parte Gastón Casares, secretario de Gobierno municipal, que gestionó la puesta de la pantalla gigante y otras actividades para alentar al joven artista.



“El evento se llevó a cabo porque veíamos la euforia y la emoción de toda la ciudad y de Misiones de tener una persona que haya estado compitiendo en un evento tan importante y que nos represente tan bien”, agregó.



La Capital de la Yerba Mate se vistió de gala día antes de la final. Pasacalles, pancartas y hasta carteles pegados en las vidrieras de los comercios; toda la ciudad fue decorada por vecinos, amigos, familiares y seguidores de Nico. Además de todos los mensajes de aliento, el sábado también se llevó a cabo un evento especial en el que la producción del programa viajó para tomar imágenes y capturar saludos para Nico –a modo de sorpresa–.



La gente se acercó con globos, carteles, colgaron pasacalles, adornaron sus vidrieras. “La ciudad entera estaba exaltada, contenta. Todos unidos por Nico, empujándolo adelante, tratando de hacerle llegar a él un poquito de todo el orgullo y la emoción que nos hizo sentir en estas semanas”, destacó Casares sobre el evento que concentró a todos en el polideportivo de la Expo Yerba y contó con la presencia de la banda del Regimiento de Monte 30, la cantante apostoleña Cristina, los profesores y alumnos del instituto de inglés en el que Nico también enseña -como profesor- y cientos de apostoleños que llevaron un mensaje de aliento al artista.



“Nos sentimos muy representados por él con su humildad, su sencillez, su lucha por sus sueños. Pese a que su sueño haya sido personal, Nicolás nos dejó a nosotros mucha enseñanza, su causa unió a la comunidad y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de todo lo que hizo y de cómo nos representó a los misioneros. Los apostoleños nos sentimos muy identificados con su perseverancia, sus ganas de triunfar y salir adelante. Es algo único lo que vivó él y toda la ciudad”, resaltó describiendo lo que sintieron los apostoleños.



Aunque todavía no hay detalles sobre el retorno del artista a su tierra, en Apóstoles esperan su llegada y ultiman preparativos para recibirlo de manera especial.



La gran final

En el reality más visto del país, se consagró Fransisco Benítez (del team Soledad) como el flamante campeón de La Voz. El artista cordobés se llevó el 44,3 por ciento de los votos. En segundo lugar, la querida Luz Gaggi, del equipo de Mau y Ricky, se quedó con el 27,9% de los votos.



Por su parte, el misionero, representante del team Lali, se llevó el tercer puesto, cosechando más de 600 mil votos. “Estoy agradecido, doy gloria a Dios, yo ya gané”, dijo Nico.



El cordobés Ezequiel Pedraza se quedó con el cuarto lugar por el team Montaner con 500 mil votos –poco más del 11 por ciento-.



El programa fue el más visto de la noche.