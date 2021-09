Sabrina sobre Castro: “le di oportunidades”

martes 07 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Tras su comentada separación de Luciano Castro, con quien tiene dos hijos, Sabrina Rojas reveló que “la relación ya no fluía”.



“Fueron varias charlas. No hubo una propuesta, sino una conclusión en conjunto. Muchas veces uno lo evita y se estira todo por la familia, pero está bueno poder sincerarse”, dijo la actriz en una entrevista con ¡Hola! Argentina, que es la portada de la semana.



A su vez remarcó: “Me doy cuenta de que al padre de mis hijos le di muchas más oportunidades que a cualquier amor y cuando no fluye lo mejor es parar”, y expresó que con el actor “siempre nos unirá la familia”.



A Sabrina se la vio muy cerca del actor Tucu López, con quien -explicó- mantiene una amistad.