Falleció Jean-Paul Belmondo ícono del cine de vanguardia francés

martes 07 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

El mundo del cine despide a Jean-Paul Belmondo, uno de los monstruos sagrados del cine francés, un personaje popular y símbolo de una época.



El actor ha fallecido ayer a los 88 años, en su casa en Francia, según informó su abogado Michel Godest.



Belmondo se dio a conocer mundialmente en 1960 por su participación en el reparto de la película Al final de la escapada (À bout de souffle) de Jean-Luc Godard junto a Jean Seberg. Con aquella cinta se convertió en uno de los símbolos de la Nouvelle Vague, esa nueva manera de contar historias en la pantalla grande que hallaron los directores franceses de la segunda mitad del siglo XX buscando despegarse del circuito comercial.



“Estaba muy cansado desde hacía tiempo. Se ha apagado tranquilamente”, precisó Godest en una entrevista con la cadena BFM-TV sobre la partida de su representado y amigo.



Llamado también Bébel, Belmondo, participó en 80 películas y deja un legado de personajes inolvidables desde el joven de la mítica Al final de la escapada o colgado de un helicóptero sobre Venecia en El hombre de Río, de 1965, donde su carrera dio un giro hacia un cine más masivo y comercial, de acción. Esta decisión lo llevó a recibir críticas “por haber desperdiciado su talento indiscutible”, algo que Belmondo siempre negó y defendió sus decisiones.



Los medios franceses, en las primeras informaciones al conocerse su muerte, han destacado la flexibilidad del actor, capaz de adaptarse muy bien tanto al cine más comercial como a las películas de autor. Durante mucho tiempo, él y Louis de Funès fueron los actores de más éxito en Francia.



Voz propia

“Cuando un actor tiene éxito, la gente le da la espalda y le dice que ha tomado el camino más fácil, que no quiere esforzarse ni correr ningún riesgo”, dijo Belmondo una vez.



“Pero si fuera tan fácil llenar los cines, entonces el mundo del cine estaría mucho mejor de lo que es. No creo que me hubiera mantenido en el centro de atención durante tanto tiempo si estuviera haciendo cualquier basura. La gente no es tan estúpida”, dijo en su momento frente a las críticas, sobre todo de sus compatriotas.



A lo largo de más de 60 años de carrera, trabajó con todos los grandes directores franceses, desde François Truffaut a Claude Lelouch.



En 1989, Jean-Paul Belmondo ganó el Premio César 1989 al mejor actor por el filme El imperio del león (1988), premio que rechazó alegando que “solo el público” sería un juez válido de su trabajo y ni siquiera acudió a la ceremonia. Condecorado en 2007 con la Legión de Honor en el grado de Comandante. Su última aparición en el cine fue en 2009 con la película Un hombre y su perro, de Francis Huster y luego, hizo una participación en un cortometraje. En 2016, recibió el León Dorado a toda su trayectoria en el Festival de Venecia.



Nacido en Neuilly-sur-Seine, un suburbio de París, hijo de un pintor y escultor, Belmondo no fue un estudiante dedicado. Gran aficionado al deporte, practicó el boxeo y el fútbol antes de decidir estudiar interpretación. El presidente de la República, Emmanuel Macron, ha rendido homenaje a Belmondo en un tuit en el que califica al actor como “un tesoro nacional”, “héroe sublime” y “ figura familiar”. “Todos nos sentimos identificados con él”, ha escrito Macron.



Galán y vanguardista

Un cigarrillo en la mano, una sonrisa indescifrable y una pose de galán desaliñado, como si no fuera consciente de su magnetismo pero a la vez estuviera al acecho de cualquier oportunidad de utilizarlo. Así se construyó el relato, personaje a personaje y película a película de Belmondo, que ha brillado en las películas más vanguardistas y conceptuales como en éxitos masivos.



Así, se lo ha visto triunfar como actor en el movimiento vanguardista francés y también en grandes producciones como Casino Royale, de la saga James Bond, o incluso en su faceta como productor, donde fue el responsable de “Chocolat”, “El marginal” o “El imperio del león”. Precisamente por este último filme fue galardonado con el Premio César al Mejor Actor en 1989, pero lo rechazó.



Mito del cine de autor francés, con el que ciertamente se reconcilió en 2011 con la entrega de la Palma Honorífica a toda su carrera en el Festival de Cannes, nominado dos veces a los Premios de la Academia de Cine Británica (Batfa) y homenajeado de igual forma por el Festival de Venecia en 2016, con el León Honorífico, Belmondo ha vivido sus últimos años alejado del foco mediático y sin aparecer en un largometraje desde 2008, cuando participó en “Un hombre y su perro”, del actor Francis Huster con el que tantas batallas compartió. No sería, eso sí, su último crédito, ya que en 2009 fue parte de Allons-y! Alonzo!, un cortometraje de Camille Moulin-Dupré.



Legado universal

Ligado para siempre a sus besos cinematográficos con la actriz Anna Karina y a su juego de engaños y mentiras con Jean Seberg en Al final de la escapada, la carrera de Belmondo estuvo marcada por un inicio fulgurante y un desapego por los eventos sociales que lo acabó condenando a una especie de ostracismo voluntario. Ese “destierro” terminó en 2017, cuando recibió una larga ovación en la ceremonia de los Premios César y, casi como si se tratara de una despedida, se retiró del escenario y del ojo público ya por completo.



Inspirador del personaje de Indiana Jones, según Spielberg, por ese espíritu “canchero” que siempre acompañó a sus personajes, el legado de Belmondo va mucho más allá de la nouvelle vague, ese paradigma con el que siempre estará asociado su rostro, y será recordado como uno de los pilares interpretativos más imponentes de la historia del cine universal.