Racing y Banfield empataron en el Cilindro de Avellaneda

lunes 06 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

Racing y Banfield igualaron sin goles en el Cilindro de Avellaneda y válido por la décima fecha de la Liga Profesional.



A raíz del empate, la Academia quedó en la quinta posición con 17 unidades, mientras que el Taladro se ubica en el 24° lugar con 9 puntos.



Arrancó mejor la visita con un buen manejo de la pelota y el dominio total en el mediocampo con un correcto trabajo de Jesús Dátolo y Galoppo, además de la presencia ofensiva de Juan Manuel Cruz. Además, el elenco visitante aprovechó las subidas de los laterales Coronel y Canto para sumar más jugadores al ataque.



El equipo dirigido por Claudio Úbeda, por su parte, no pudo imponer su juego, perdió la zona media de la cancha y no logró conectar a los delanteros con el resto de los futbolistas.



Con el correr de los minutos, el local emparejó las cosas y comenzó a manejar la pelota, aunque no logró ser vertical.



El nivel del partido cayó en el segundo tiempo: los dos equipos se prestaron la pelota y no hubo un claro dominador por la falta de ideas de ambos y se despidieron sin goles.