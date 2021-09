lunes 06 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

Después de que un hombre con una papeleta en el bolsillo trasero de su jean informara que los futbolistas de la delegación argentina estaban incumpliendo con los protocolos de San Pablo, el conjunto de Lionel Scaloni se marchó del terreno rumbo a los vestuarios. Pocos minutos después, Lionel Messi y el entrenador regresaron al césped para hablar con los jugadores brasileños.



Allí, la transmisión de TyC Sports capturó la charla que mantuvieron Messi, Scaloni, Casemiro, Neymar, Tité y Juninho Paulista, mánager del seleccionado brasileño.



En la charla que parecía amistosa pero que marcaba dos puntos de vista claramente opuestos por lo sucedido, Juninho indicaba que la delegación albiceleste había obrado de mala manera: “Lo hicieron de una manera equivocada. Se le avisó antes que los jugadores”.



El ex jugador e refería a que más temprano, la Anvisa comunicó que Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, habían mentido en su declaración jurada al ingresar al país y por lo tanto debían ser puestos en cuarentena o ser deportados de inmediato.



Fue entonces que agentes de la Policía Federal se apersonaron al hotel para llevarse a estos jugadores que disputan la Premier League de Inglaterra.



Pero, el equipo argentino con el aval de la Conmebol y de la Fifa, desoyó a las autoridades y se presentó a disputar el duelo. Por eso enfureció Lionel Messi: “Hace cuatro días que estamos acá. Nosotros llegamos acá..”, intentó explicar antes de ser interrumpido en ese diálogo. Pero luego continuó: “Hace tres días que estamos acá y estaban esperando que empezara el partido para venir. ¿Por qué no avisaron antes? Si no pasaba nada, hubiesen avisado, hubiesen venido”, insistió.



El delantero se mostró indignado porque el conjunto de Scaloni llegó a San Pablo el viernes, después de haberle ganado a Venezuela, y recién ayer fueron notificados por la Anvisa del conflicto en sus declaraciones juradas. Fue justamente por eso que el propio entrenador también se manifestó molesto: “¿Por qué no fueron a buscaron al hotel si están fuera de regla?. Hace tres días que estamos acá”.

“Nosotros somos los damnificados”, aseguró Lionel Scaloni

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, lamentó la suspensión del superclásico ante Brasil y aseguró que su equipo fue el “damnificado” ya que querían “deportar” a los cuatro jugadores involucrados en el conflicto.



“Yo no busco culpables. Es muy triste lo que acaba de suceder. Tendría que haber sido una fiesta. Quiero que entiendan que yo tengo que defender a los jugadores”, explicó Scaloni.



El DT contó que los agentes de Anvisa ingresaron al campo de juego ya que querían “deportar” a los jugadores argentinos involucrados en el conflicto.



“Nadie nos avisó que no podían jugar. El delegado de Conmebol nos mandó al vestuario”, reveló el santafesino.



“Nosotros somos los damnificados porque queríamos jugar y Brasil también”, completó el entrenador nacional.